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Не просто инфекция. Как отличить ботулизм от отправления

Не просто инфекция. Как отличить ботулизм от отправления - 18.06.2024, ПРАЙМ

Не просто инфекция. Как отличить ботулизм от отправления

Вспышки ботулизма, наблюдающиеся в последние дни по всей России, заставляют задуматься – чем симптомы этого опасного заболевания отличаются от обычного... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T15:23+0300

2024-06-18T15:23+0300

2024-06-18T15:23+0300

медицина

врач

ольга шуппо

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Вспышки ботулизма, наблюдающиеся в последние дни по всей России, заставляют задуматься – чем симптомы этого опасного заболевания отличаются от обычного отравления, и как понять, что необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Об этом агентству "Прайм" рассказала Ольга Шуппо, основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЛетом из-за погодных условий продукты быстро портятся и становятся питательной средой для размножения бактерий. Самые опасные из них сальмонелла, кишечная палочка, стафилококки. Именно они ответственны за подавляющее большинство пищевых токсикоинфекций или, проще говоря, отравлений.“Общей причиной всех кишечных патологий является недостаточная личная гигиена, некипяченая вода, несвежая пища", - разъясняет врач.Особенно опасно в жару употребление готовой еды. Симптомы отравления типичны – резко поднимается температура, возникает рвота, диарея. "Они неприятны, но в целом не опасны для здоровья человека. Угрозу, в основном, представляет обезвоживание", - отмечает доктор."Поэтому первое правило лечения инфекционных болезней – как можно больше пить воды", - говорит Ольга Шуппо.А вот ботулизм является тяжелым заболеванием, характеризующимся серьезным поражением нервной системы. Развивается заболевание при употреблении продуктов, содержащих ботулотоксин (вырабатывается микроорганизмом Clostridium botulinum). "Разные штаммы бактерий производят разные виды токсинов, но лишь 4 из 7 известных типов токсинов (A, B, E и F) вызывают человеческий ботулизм", - рассказывает врач.При поражении токсинами у человека происходит нарушение передачи импульсов в нервно-мышечном соединении – так называемом синапсе, вследствие чего перестают работать мышцы. "Отказ мышц, участвующих в процессе дыхания, может вызывать летальный исход", - предупреждает эксперт.На первом этапе симптомы схожи с теми, что вызывают кишечные инфекции – это сильная утомляемость, слабость и головокружение, рвота, диарея, запор, вздутие живота.Однако дальше человек испытывает сухость во рту, затрудненные глотание и речь. Без терапии болезнь прогрессирует. Появляются слабость в шее и руках, проблемы со зрением, поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.Если у медиков возникают подозрения на ботулизм, требуется госпитализация и лечебные мероприятия. Их начинают с промывания желудка. Ботулотоксин в крови нейтрализуют с помощью разового введения поливалентных противоботулинических сывороток, может быть назначено лечение антибиотиками.Профилактические меры - те же, что и при кишечных инфекциях – следование правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам при изготовлении блюд и консервов. Нельзя употреблять в пищу консервы со вздувшейся крышкой, плесенью или неприятным запахом. Не пейте сырое молоко, откажитесь от сырых яиц и мяса с кровью. Все животные продукты нуждаются в термообработке.

https://1prime.ru/20230420/840422625.html

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медицина, врач, ольга шуппо