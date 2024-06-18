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Медведев раскрыл параметры будущего санитарного пояса с Украиной - 18.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240618/medvedev-849266098.html
Медведев раскрыл параметры будущего санитарного пояса с Украиной
Медведев раскрыл параметры будущего санитарного пояса с Украиной - 18.06.2024, ПРАЙМ
Медведев раскрыл параметры будущего санитарного пояса с Украиной
Граница санитарного пояса может установиться не в пользу нынешних украинских властей, если они откажутся рассматривать предложения РФ по переговорам, заявил... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T13:04+0300
2024-06-18T13:07+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Граница санитарного пояса может установиться не в пользу нынешних украинских властей, если они откажутся рассматривать предложения РФ по переговорам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.В случае отказа от переговоров российские наступательные действия в зоне СВО будут продолжены. "Где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей", - сказал Медведев представителям СМИ.По его словам, заявления представителей киевской власти на конференции в Швейцарии свидетельствуют о том, что любые мирные инициативы РФ отвергнут с порога. Но это напрасно: дальше будет хуже. Сейчас у них есть возможность принять предложения президента Владимира Путина и установить мир. Каждое последующее предложение, которое сделает Россия, окажется менее выгодным, чем предыдущее, подчеркнул он. На сегодня в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил, все происходит по указке из США, констатировал он. "По сути, именно Соединенные Штаты командуют теми процессами, которые идут на Украине, дают вводные действующему главе государства, который хоть и утратил легитимность, но пытается изображать из себя вполне законного президента", - сказал Медведев журналистам.Согласно ранее озвученным Путиным мирным предложениям по урегулированию украинского конфликта, необходимо признать статус Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, как регионов России. Еще одно условие - закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилтитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций. Российский лидер также отмечал, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, и его легитимность уже никак нельзя восстановить. Однако возможности для переговоров сохраняются, поскольку на Украине еще остались другие легитимные органы власти.
https://1prime.ru/20240618/ukraina-849260668.html
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дмитрий медведев, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, УКРАИНА
13:04 18.06.2024 (обновлено: 13:07 18.06.2024)
 
Медведев раскрыл параметры будущего санитарного пояса с Украиной

Медведев: граница санитарного пояса может установиться не в пользу Киева

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Граница санитарного пояса может установиться не в пользу нынешних украинских властей, если они откажутся рассматривать предложения РФ по переговорам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
В случае отказа от переговоров российские наступательные действия в зоне СВО будут продолжены. "Где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей", - сказал Медведев представителям СМИ.
По его словам, заявления представителей киевской власти на конференции в Швейцарии свидетельствуют о том, что любые мирные инициативы РФ отвергнут с порога. Но это напрасно: дальше будет хуже. Сейчас у них есть возможность принять предложения президента Владимира Путина и установить мир. Каждое последующее предложение, которое сделает Россия, окажется менее выгодным, чем предыдущее, подчеркнул он.
На сегодня в Верховной раде Украины нет здравомыслящих сил, все происходит по указке из США, констатировал он.
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"По сути, именно Соединенные Штаты командуют теми процессами, которые идут на Украине, дают вводные действующему главе государства, который хоть и утратил легитимность, но пытается изображать из себя вполне законного президента", - сказал Медведев журналистам.
Согласно ранее озвученным Путиным мирным предложениям по урегулированию украинского конфликта, необходимо признать статус Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, как регионов России. Еще одно условие - закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилтитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций.
Российский лидер также отмечал, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, и его легитимность уже никак нельзя восстановить. Однако возможности для переговоров сохраняются, поскольку на Украине еще остались другие легитимные органы власти.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевУКРАИНА
 
 
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