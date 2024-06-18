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Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов - 18.06.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов
Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:45+0300
2024-06-18T15:45+0300
госдума
законопроект
политика
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев.Документ, внесенный в апреле, ограничит права иностранцев, попавших под специальный режим. За их передвижениями будут строго следить, их данные внесут в реестр контролируемых лиц. Правоохранители получат право входить в помещения, где находится мигрант, даже если он противится таким действиям. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.Ранее этот законопроект поддержало правительство.
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госдума, законопроект, политика
Госдума, законопроект, политика
15:45 18.06.2024
 
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов

Госдума приняла в I чтении проект о введении миграционного режима высылки

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк" Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов
 Иностранные рабочие во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев.
Документ, внесенный в апреле, ограничит права иностранцев, попавших под специальный режим. За их передвижениями будут строго следить, их данные внесут в реестр контролируемых лиц. Правоохранители получат право входить в помещения, где находится мигрант, даже если он противится таким действиям. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.
Ранее этот законопроект поддержало правительство.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки
Вчера, 19:49
 
Госдумазаконопроектполитика
 
 
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