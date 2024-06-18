https://1prime.ru/20240618/migranty-849271565.html
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов - 18.06.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов
Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:45+0300
2024-06-18T15:45+0300
2024-06-18T15:45+0300
госдума
законопроект
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев.Документ, внесенный в апреле, ограничит права иностранцев, попавших под специальный режим. За их передвижениями будут строго следить, их данные внесут в реестр контролируемых лиц. Правоохранители получат право входить в помещения, где находится мигрант, даже если он противится таким действиям. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.Ранее этот законопроект поддержало правительство.
https://1prime.ru/20240617/vysylka-849251271.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7458352187222925ca22b9ef225072c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, законопроект, политика
Госдума, законопроект, политика
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов
Госдума приняла в I чтении проект о введении миграционного режима высылки
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев.
Документ, внесенный в апреле, ограничит права иностранцев, попавших под специальный режим. За их передвижениями будут строго следить, их данные внесут в реестр контролируемых лиц. Правоохранители получат право входить в помещения, где находится мигрант, даже если он противится таким действиям. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.
Ранее этот законопроект поддержало
правительство.
Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки