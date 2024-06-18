https://1prime.ru/20240618/migranty-849271565.html

Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов

Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов - 18.06.2024, ПРАЙМ

Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T15:45+0300

2024-06-18T15:45+0300

2024-06-18T15:45+0300

госдума

законопроект

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/82682/18/826821897_0:160:2861:1769_1920x0_80_0_0_baa62c9611a52869beb67fb749711183.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу депутатов, согласно которой в России появится новый миграционный режим высылки иностранцев.Документ, внесенный в апреле, ограничит права иностранцев, попавших под специальный режим. За их передвижениями будут строго следить, их данные внесут в реестр контролируемых лиц. Правоохранители получат право входить в помещения, где находится мигрант, даже если он противится таким действиям. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток в течение года.Ранее этот законопроект поддержало правительство.

https://1prime.ru/20240617/vysylka-849251271.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, законопроект, политика