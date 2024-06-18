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В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
В Азовском районе Ростовской области произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, пожар достиг объема в пять тысяч кубометров, рассказали в пресс-службе... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T07:09+0300
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2024-06-18T07:09+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Азовском районе Ростовской области произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, пожар достиг объема в пять тысяч кубометров, рассказали в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. По оперативным данным, площадь пожара 5000 кубических метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, на место возгорания был отправлен пожарный поезд. Более того, лаборатория Роспотребнадзора была также направлена на место происшествия для контроля состояния воздуха.Ранее губернатор региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, жертв нет.
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россия, нефть
Происшествия, РОССИЯ, Нефть
В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
МЧС ликвидирует возгорание резервуара с нефтепродуктами в Ростовской области
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. В Азовском районе Ростовской области произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами, пожар достиг объема в пять тысяч кубометров, рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. По оперативным данным, площадь пожара 5000 кубических метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на место возгорания был отправлен пожарный поезд. Более того, лаборатория Роспотребнадзора была также направлена на место происшествия для контроля состояния воздуха.
Ранее губернатор региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительной информации, жертв нет.
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