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"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240618/neudacha-849264287.html
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:15+0300
2024-06-18T12:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.По мнению Дэвиса, западные союзники Киева оказались в положении, когда о победе говорить не приходится. "Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — отметил эксперт.Дэвис подчеркнул, что США должны прекратить глупость, завершить конфликт переговорами и помочь Украине в восстановлении.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО намеренно приводят Украину к продолжению бессмысленной войны, что причинит большой ущерб интересам этих стран, которые решились на эскалацию конфликта.
https://1prime.ru/20240606/putin-848928307.html
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
12:15 18.06.2024
 
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Офицер Дэвис: Запад выбирает между позором и катастрофой в конфликте на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению Дэвиса, западные союзники Киева оказались в положении, когда о победе говорить не приходится.
"Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — отметил эксперт.
Дэвис подчеркнул, что США должны прекратить глупость, завершить конфликт переговорами и помочь Украине в восстановлении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО намеренно приводят Украину к продолжению бессмысленной войны, что причинит большой ущерб интересам этих стран, которые решились на эскалацию конфликта.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
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