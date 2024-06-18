https://1prime.ru/20240618/neudacha-849264287.html
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T12:15+0300
2024-06-18T12:15+0300
2024-06-18T12:15+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5c8481ae001cfe636f389f46fda4a24.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.По мнению Дэвиса, западные союзники Киева оказались в положении, когда о победе говорить не приходится. "Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — отметил эксперт.Дэвис подчеркнул, что США должны прекратить глупость, завершить конфликт переговорами и помочь Украине в восстановлении.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО намеренно приводят Украину к продолжению бессмысленной войны, что причинит большой ущерб интересам этих стран, которые решились на эскалацию конфликта.
https://1prime.ru/20240606/putin-848928307.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847105225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1761067b21522574627f31e26df4995e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Офицер Дэвис: Запад выбирает между позором и катастрофой в конфликте на Украине
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале
Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению Дэвиса, западные союзники Киева оказались в положении, когда о победе говорить не приходится.
"Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — отметил эксперт.
Дэвис подчеркнул, что США должны прекратить глупость, завершить конфликт переговорами и помочь Украине в восстановлении.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО намеренно приводят Украину к продолжению бессмысленной войны, что причинит большой ущерб интересам этих стран, которые решились на эскалацию конфликта.
В США признали, что Путин начал СВО не ради территориальных завоеваний