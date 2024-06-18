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"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - 18.06.2024, ПРАЙМ

"Потерпим неудачу". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T12:15+0300

2024-06-18T12:15+0300

2024-06-18T12:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Запад стоит перед выбором между позором и катастрофой в конфликте на Украине. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.По мнению Дэвиса, западные союзники Киева оказались в положении, когда о победе говорить не приходится. "Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную", — отметил эксперт.Дэвис подчеркнул, что США должны прекратить глупость, завершить конфликт переговорами и помочь Украине в восстановлении.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО намеренно приводят Украину к продолжению бессмысленной войны, что причинит большой ущерб интересам этих стран, которые решились на эскалацию конфликта.

https://1prime.ru/20240606/putin-848928307.html

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