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"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители

"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители - 18.06.2024, ПРАЙМ

"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители

Франция планирует направить ВСУ только шесть истребителей Mirage 2000-5, так как передача всех 26 самолетов может нанести ущерб французским ВВС, сообщает... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T16:47+0300

2024-06-18T16:47+0300

2024-06-18T16:52+0300

вооружения

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оружие

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Франция планирует направить ВСУ только шесть истребителей Mirage 2000-5, так как передача всех 26 самолетов может нанести ущерб французским ВВС, сообщает издание Valeurs Actuelles."Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало", — пишет газета со ссылкой на военный источник.Если же Париж решится передать Киеву все имеющиеся истребители этой модели, что ВВС Франции "окажутся на коленях", заметил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.Россия считает, что поставки оружия на Украину усложняют переговоры и вовлекают НАТО напрямую в конфликт. Кроме того, Москва будет реагировать на любые поставки оружия на Украину.

https://1prime.ru/20240529/frantsiya-848632923.html

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франция, украина, оружие