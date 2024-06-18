https://1prime.ru/20240618/oruzhie-849273741.html
"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители
"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители - 18.06.2024, ПРАЙМ
"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители
Франция планирует направить ВСУ только шесть истребителей Mirage 2000-5, так как передача всех 26 самолетов может нанести ущерб французским ВВС, сообщает... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T16:47+0300
2024-06-18T16:47+0300
2024-06-18T16:52+0300
вооружения
франция
украина
оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Франция планирует направить ВСУ только шесть истребителей Mirage 2000-5, так как передача всех 26 самолетов может нанести ущерб французским ВВС, сообщает издание Valeurs Actuelles."Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало", — пишет газета со ссылкой на военный источник.Если же Париж решится передать Киеву все имеющиеся истребители этой модели, что ВВС Франции "окажутся на коленях", заметил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.Россия считает, что поставки оружия на Украину усложняют переговоры и вовлекают НАТО напрямую в конфликт. Кроме того, Москва будет реагировать на любые поставки оружия на Украину.
https://1prime.ru/20240529/frantsiya-848632923.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, оружие
Вооружения, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, оружие
"Окажемся на коленях". Во Франции не рады идее направить Киеву истребители
Valeurs Actuelles: Париж может передать Киеву только шесть из 26 истребителей
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ.
Франция планирует направить ВСУ только шесть истребителей Mirage 2000-5, так как передача всех 26 самолетов может нанести ущерб французским ВВС, сообщает
издание Valeurs Actuelles.
"Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало", — пишет газета со ссылкой на военный источник.
Если же Париж решится передать Киеву все имеющиеся истребители этой модели, что ВВС Франции "окажутся на коленях", заметил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.
Россия считает, что поставки оружия на Украину усложняют переговоры и вовлекают НАТО напрямую в конфликт. Кроме того, Москва будет реагировать на любые поставки оружия на Украину.
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине