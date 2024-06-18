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России предсказали избыток политологов и острую нехватку рабочих рук

России предсказали избыток политологов и острую нехватку рабочих рук - 18.06.2024, ПРАЙМ

России предсказали избыток политологов и острую нехватку рабочих рук

Россия столкнется с ощутимой нехваткой выпускников колледжей и училищ и переизбытком специалистов, окончивших вуз. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T10:44+0300

2024-06-18T10:44+0300

2024-06-18T10:44+0300

рынок труда

рынок труда в россии

выпускники

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия столкнется с ощутимой нехваткой выпускников колледжей и училищ и переизбытком специалистов, окончивших вуз. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на прогноз кадровых потребностей российской экономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).К 2035 году рынок получит на 2,7 миллиона больше людей с высшим образованием, чем требуется, а вот представителей рабочих специальностей окажется на 3,6 миллиона меньше. В частности, политологов (группа "политические науки и регионоведение") будет более чем в семь раз больше, чем нужно. Ранее "Прайм" писал о то, что в 2023 году стало сложнее найти работу на российском рынке труда. Компании предлагают невыгодные финансовые условия, от кандидата ожидают выполнения сразу нескольких функций в рамках одной должности. Одновременно наблюдается нехватка кадров на всех уровнях - от джуниор до топов. Опытных специалистов переманивают конкурирующие компании.

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