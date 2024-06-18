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Италия готова направить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишут СМИ

Италия готова направить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишут СМИ - 18.06.2024, ПРАЙМ

Италия готова направить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, пишут СМИ

Италия готова направить Киеву ракеты Storm Shadow в рамках предстоящего девятого пакета военной помощи, сообщает газета Il Fatto Quotidiano. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:35+0300

2024-06-18T11:35+0300

2024-06-18T11:36+0300

вооружения

украина

италия

ракеты

оружие

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РИМ, 18 июн - ПРАЙМ. Италия готова направить Киеву ракеты Storm Shadow в рамках предстоящего девятого пакета военной помощи, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.Отмечается, что помимо системы ПВО Samp-T, в пакет войдут ракеты большой дальности, способные поразить объекты на российской территории. "Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям,… и в течение пары недель правительство издаст указ о поставке вооружений, который пропал во время избирательной кампании", — заметили в издании.Также отмечается, что список оружия, поставляемого Италией, засекречен, но, возможно, он включает артиллерию и ракеты класса "земля-воздух" Stinger.Россия считает поставки оружия на Украину препятствием урегулированию конфликта и предупреждает, что они будут целью для России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, поставляя оружие и обучая военный персонал.

https://1prime.ru/20240517/britaniya-848262496.html

украина

италия

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украина, италия, ракеты, оружие