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Остаться на вершине. Раскрыто, почему США так держатся за Украину
Остаться на вершине. Раскрыто, почему США так держатся за Украину - 18.06.2024, ПРАЙМ
Остаться на вершине. Раскрыто, почему США так держатся за Украину
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. США активно поддерживают Украину, чтобы предотвратить появление региональных гегемонов на международной арене, отмечает обозреватель... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T23:55+0300
2024-06-18T23:55+0300
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. США активно поддерживают Украину, чтобы предотвратить появление региональных гегемонов на международной арене, отмечает обозреватель французского издания Le Figaro Рено Жирар.По его словам, американская политика направлена на сдерживание роста "конкурирующих империй", чтобы сохранить свое место на мировом пьедестале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГоворя о текущих событиях, автор напоминает, что конференция в Бюргенштоке была проведена без участия России, что может показаться странным.Также Жирар обращает внимание на то, что США выделяют Украине значительную финансовую и военную поддержку, сравнимую с планом Маршалла для восстановления Европы после Второй мировой войны.Как отмечается, идеологические соображения и экономические интересы Соединенных Штатов также играют роль в поддержке Украины. Несмотря на то, что США уже не "гипердержава" 1990-х годоа, они все равно полны решимости не потерять свое место на вершине пьедестала и, как следствие, замедлить рост империй-конкурентов.Как напомнил в этой связи автор, экс-советник по национальной безопасности в администрации президента Джеймса Картера Збигнев Бжезинский в вышедшей в 1997 году книге "Великая шахматная доска: главенство Америка и ее геостратегические императивы" объяснял, что выведение Украины из сферы влияния Москвы навсегда помешает России воссоздать свою империю.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США
Остаться на вершине. Раскрыто, почему США так держатся за Украину
Le Figaro: США поддерживают Украину, чтобы не допустить альтернативных гегемонов
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. США активно поддерживают Украину, чтобы предотвратить появление региональных гегемонов на международной арене, отмечает обозреватель французского издания Le Figaro
Рено Жирар.
По его словам, американская политика направлена на сдерживание роста "конкурирующих империй", чтобы сохранить свое место на мировом пьедестале.
Говоря о текущих событиях, автор напоминает, что конференция в Бюргенштоке была проведена без участия России, что может показаться странным.
В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине
Также Жирар обращает внимание на то, что США выделяют Украине значительную финансовую и военную поддержку, сравнимую с планом Маршалла для восстановления Европы после Второй мировой войны.
Как отмечается, идеологические соображения и экономические интересы Соединенных Штатов также играют роль в поддержке Украины. Несмотря на то, что США уже не "гипердержава" 1990-х годоа, они все равно полны решимости не потерять свое место на вершине пьедестала и, как следствие, замедлить рост империй-конкурентов.
Как напомнил в этой связи автор, экс-советник по национальной безопасности в администрации президента Джеймса Картера Збигнев Бжезинский в вышедшей в 1997 году книге "Великая шахматная доска: главенство Америка и ее геостратегические императивы" объяснял, что выведение Украины из сферы влияния Москвы навсегда помешает России воссоздать свою империю.