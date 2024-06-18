https://1prime.ru/20240618/ukraina-849258074.html

"В любой точке". СМИ раскрыли, что Россия подготовила ВСУ в небе

"В любой точке". СМИ раскрыли, что Россия подготовила ВСУ в небе - 18.06.2024, ПРАЙМ

"В любой точке". СМИ раскрыли, что Россия подготовила ВСУ в небе

Российские системы противовоздушной обороны способны сбить истребитель ВСУ практически в любой точке Украины. Об этом в материале для издания Forbes сообщил... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:15+0300

2024-06-18T09:15+0300

2024-06-18T09:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские системы противовоздушной обороны способны сбить истребитель ВСУ практически в любой точке Украины. Об этом в материале для издания Forbes сообщил обозреватель Дэвид Экс."Главной проблемой является российская наземная противовоздушная оборона, из-за которой украинским военным самолетам крайне опасно летать на большой высоте практически в любой точке Украины", — сказано в публикации.Кроме того, наиболее опасно находиться в пределах досягаемости российских зенитно-ракетных батарей С-400, отметил Экс.В издании также заметили, что в случае, если ВСУ получат ракеты "воздух-воздух" AIM-120 для своих истребителей F-16, вряд ли их получится эффективно использовать, так как они теряют дальность действия при запуске с низкой высоты.Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" является ключевой составляющей в новой концепции российских вооруженных сил, известной на Западе как "зона противодействия/отрицания" (A2/AD). Эта концепция предполагает, что силы противника не могут находиться или перемещаться в пределах зоны действия систем A2/AD без риска неприемлемого ущерба.

https://1prime.ru/20240617/vsu-849243758.html

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россия, украина, всу