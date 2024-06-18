https://1prime.ru/20240618/ukraina-849279565.html

В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине

В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине

Украине, чтобы завершить конфликт, придется пойти на тяжелые территориальные уступки — такое мнение в интервью YouTube-каналу Deep Dive высказал экс-сотрудник... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T22:27+0300

2024-06-18T22:27+0300

2024-06-18T22:27+0300

спецоперация на украине

всу

украина

великобритания

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Украине, чтобы завершить конфликт, придется пойти на тяжелые территориальные уступки — такое мнение в интервью YouTube-каналу Deep Dive высказал экс-сотрудник посольства Великобритании в России Иэн Прауд."Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрауд считает, что страны Запада все меньше верят в возможность разрешить конфликт военным путем. Для достижения мирного урегулирования Украине, по словам эксперта, надлежит договориться с Москвой о параметрах линии разграничения."То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — подчеркнул Прауд.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия немедленно прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам президента, Киев также должен официально заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Кроме того, от Украины требуется признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что даст основания отменить все введенные Западом санкции против России. Кроме того, для достижения мирного урегулирования России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://1prime.ru/20240618/predlozhenie-849270527.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, украина, великобритания, россия