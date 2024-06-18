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В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине
В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине
Украине, чтобы завершить конфликт, придется пойти на тяжелые территориальные уступки — такое мнение в интервью YouTube-каналу Deep Dive высказал экс-сотрудник... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T22:27+0300
2024-06-18T22:27+0300
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Украине, чтобы завершить конфликт, придется пойти на тяжелые территориальные уступки — такое мнение в интервью YouTube-каналу Deep Dive высказал экс-сотрудник посольства Великобритании в России Иэн Прауд."Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрауд считает, что страны Запада все меньше верят в возможность разрешить конфликт военным путем. Для достижения мирного урегулирования Украине, по словам эксперта, надлежит договориться с Москвой о параметрах линии разграничения."То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — подчеркнул Прауд.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия немедленно прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам президента, Киев также должен официально заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Кроме того, от Украины требуется признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что даст основания отменить все введенные Западом санкции против России. Кроме того, для достижения мирного урегулирования России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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всу, украина, великобритания, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ
В Британии раскрыли, на какие уступки придется пойти Украине
Британский дипломат Прауд: Киеву придется пойти на территориальные уступки
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ.
Украине, чтобы завершить конфликт, придется пойти на тяжелые территориальные уступки — такое мнение в интервью YouTube-каналу Deep Dive
высказал экс-сотрудник посольства Великобритании в России Иэн Прауд.
"Учитывая сегодняшние реалии на поле боя и 20 процентов потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки", — отметил он.
Прауд считает, что страны Запада все меньше верят в возможность разрешить конфликт военным путем. Для достижения мирного урегулирования Украине, по словам эксперта, надлежит договориться с Москвой о параметрах линии разграничения.
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"То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант", — подчеркнул Прауд.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия немедленно прекратит огонь и будет готова к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам президента, Киев также должен официально заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Кроме того, от Украины требуется признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что даст основания отменить все введенные Западом санкции против России. Кроме того, для достижения мирного урегулирования России нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.