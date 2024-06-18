https://1prime.ru/20240618/uran-849278849.html

Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран

Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран - 18.06.2024, ПРАЙМ

Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран

Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T21:11+0300

2024-06-18T21:11+0300

2024-06-18T21:11+0300

энергетика

финляндия

ес

уран

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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. "Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — говорится в сообщении на сайте компании. Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.

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финляндия, ес, уран