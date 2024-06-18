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Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран
Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран - 18.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран
Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T21:11+0300
2024-06-18T21:11+0300
энергетика
финляндия
ес
уран
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame. "Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — говорится в сообщении на сайте компании. Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.
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финляндия, ес, уран
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, ЕС, уран
21:11 18.06.2024
 
Финляндия стала первой страной ЕС, добывающей уран

Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, добывающей уран на своей территории

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Финляндия стала первой страной в ЕС, добывающей уран, сообщает во вторник горнодобывающая компания Terrafame.
"Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны)… С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран", — говорится в сообщении на сайте компании.
Ожидается, что предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году, а объем производства урана составит около 200 тонн в год. Объем инвестиций в подготовку к добыче составил около 20 миллионов евро, уточняет компания.
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