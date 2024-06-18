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Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов

Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов - 18.06.2024, ПРАЙМ

Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 54,6... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T09:40+0300

2024-06-18T09:40+0300

2024-06-18T09:40+0300

россия

вторичный рынок жилья

продажа недвижимости

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 54,6 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в мае управление зарегистрировало 11,4 тысячи переход прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 13% меньше, чем в апреле. По отношению к маю 2023 года количество сделок в прошлом месяце сократилось на 20%, уточняется в сообщении ведомства.

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россия, вторичный рынок жилья, продажа недвижимости