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Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов - 18.06.2024, ПРАЙМ
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Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов
Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов - 18.06.2024, ПРАЙМ
Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 54,6... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T09:40+0300
2024-06-18T09:40+0300
россия
вторичный рынок жилья
продажа недвижимости
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 54,6 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В том числе в мае управление зарегистрировало 11,4 тысячи переход прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 13% меньше, чем в апреле. По отношению к маю 2023 года количество сделок в прошлом месяце сократилось на 20%, уточняется в сообщении ведомства.
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россия, вторичный рынок жилья, продажа недвижимости
РОССИЯ, вторичный рынок жилья, продажа недвижимости
09:40 18.06.2024
 
Продажи "вторичек" в Москве упали на 12 процентов

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве за пять месяцев упали на 12%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовостройка
Новостройка - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев 2024 года снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12% - до 54,6 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
В том числе в мае управление зарегистрировало 11,4 тысячи переход прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 13% меньше, чем в апреле.
По отношению к маю 2023 года количество сделок в прошлом месяце сократилось на 20%, уточняется в сообщении ведомства.
 
РОССИЯвторичный рынок жильяпродажа недвижимости
 
 
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