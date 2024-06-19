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Ведущие автопроизводители Китая и Европы пообщались за закрытыми дверями

Ведущие автопроизводители Китая и Европы пообщались за закрытыми дверями - 19.06.2024, ПРАЙМ

Ведущие автопроизводители Китая и Европы пообщались за закрытыми дверями

Ведущие производители автомобилей Китая и Европы провели встречу за закрытыми дверями на фоне решения Еврокомиссии о введении доппошлин, сообщила газета... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:55+0300

2024-06-19T09:55+0300

2024-06-19T09:55+0300

китай

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ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Ведущие производители автомобилей Китая и Европы провели встречу за закрытыми дверями на фоне решения Еврокомиссии о введении доппошлин, сообщила газета "Хуаньцю шибао" со ссылкой на участников встречи. Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас ранее сообщил, что ЕК приняла решение ввести с июля дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%. Он добавил, что комиссия провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения, связанные с "несправедливой" господдержки, в связи с этим ЕК может уже с 4 июля ввести импортные пошлины. "Представители автомобильных предприятий и отраслевых ассоциаций с китайской стороны выразили свое серьезное недовольство в связи с обнародованием предварительного решения по результатам антисубсидарного расследования в отношении китайских электромобилей", - рассказали собеседники издания. Газета сообщила, что участники встречи из Китая также призвали правительство КНР принять решительные контрмеры и рекомендовали ему активно обдумать повышение временных таможенных пошлин на импортируемые из ЕС крупногабаритные автомобили с бензиновым двигателем. "Автомобильные компании с европейской стороны выступили против введения ЕС временных компенсационных пошлин на китайские электромобили, выразили надежду на то, что Китай и Евросоюз как можно скорее запустят переговоры, чтобы избежать эскалации торговых трений", - говорится в сообщении. Представители автопроизводителей с обеих сторон призвали противостоять торговому протекционизму, поддерживать свободную торговлю, основанную на правилах. Ранее в минкоммерции КНР заявили, что действия ЕС не только наносят ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но также подрывают и деформируют глобальную цепочку поставок в автомобильной промышленности, в том числе внутри Евросоюза. В заявлении ведомства отмечалось, что действия ЕС повлияют на атмосферу двустороннего экономического и торгового сотрудничества между Китаем и Европой, а также нанесут ущерб интересам самих потребителей внутри Евросоюза.

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китай, европа, авто