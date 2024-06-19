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Число выданных в России автомобильных кредитов выросло на 90,7 процента - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Число выданных в России автомобильных кредитов выросло на 90,7 процента
Число выданных в России автомобильных кредитов выросло на 90,7 процента - 19.06.2024, ПРАЙМ
Число выданных в России автомобильных кредитов выросло на 90,7 процента
Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам мая текущего года увеличилось на 90,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 152,5 | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:17+0300
2024-06-19T11:29+0300
авто
россия
нбки
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам мая текущего года увеличилось на 90,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 152,5 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2024 года составило 152,5 тысячи единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% (в апреле 2024 года - 138,1 тысячи единиц)", - говорится в сообщении. "В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2024 года выросло на 90,7% (в мае 2023 года - 79,9 тысячи единиц)", - отметили в НБКИ. При этом в региональном разрезе самый серьезный рост выдачи по сравнению с апрелем среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования был зафиксирован в Дагестане (+35,3%), Оренбургской (+23,5%), Волгоградской (+19,5%) и Ростовской (+19,3%) областях, а также в Чувашии (+18,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автомобильных кредитов выросла на 7% и 9,7% соответственно. При этом наибольшее количество выданных автомобильных кредитов за май зафиксировано в Москве (8,07 тысячи), Московской области (7,96 тысячи), Татарстане (7,14 тысячи), Краснодарском крае (6,11 тысячи) и Санкт-Петербурге (6,02 тысячи). "Стоит отметить, что высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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авто, россия, нбки
Авто, РОССИЯ, НБКИ
11:17 19.06.2024 (обновлено: 11:29 19.06.2024)
 
Число выданных в России автомобильных кредитов выросло на 90,7 процента

НБКИ: число выданных в РФ автомобильных кредитов в мае выросло до 152,5 тысячи

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам мая текущего года увеличилось на 90,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 152,5 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2024 года составило 152,5 тысячи единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% (в апреле 2024 года - 138,1 тысячи единиц)", - говорится в сообщении.
"В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2024 года выросло на 90,7% (в мае 2023 года - 79,9 тысячи единиц)", - отметили в НБКИ.
При этом в региональном разрезе самый серьезный рост выдачи по сравнению с апрелем среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования был зафиксирован в Дагестане (+35,3%), Оренбургской (+23,5%), Волгоградской (+19,5%) и Ростовской (+19,3%) областях, а также в Чувашии (+18,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автомобильных кредитов выросла на 7% и 9,7% соответственно.
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При этом наибольшее количество выданных автомобильных кредитов за май зафиксировано в Москве (8,07 тысячи), Московской области (7,96 тысячи), Татарстане (7,14 тысячи), Краснодарском крае (6,11 тысячи) и Санкт-Петербурге (6,02 тысячи).
"Стоит отметить, что высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
 
АвтоРОССИЯНБКИ
 
 
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