Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо

МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все еще держатся под угрозой срыва в сторону 80 долларов. Определенное давление на нефтяные котировки оказывает фактор сильного доллара США. Считается, что приобретение сырьевых товаров для трейдеров становится менее выгодным в такие периоды.Кроме того, локальный спад напряжения на Ближнем Востоке вынуждает участников торгов сокращать премию за риск с этой стороны. Это также отражается на стоимости барреля.В новостном потоке обращают на себя внимание новости из Китая. Здесь наращиваются запасы сырой нефти с опорой на слабую загрузку НПЗ. Кроме того, внутренняя статистика выглядит слабой: так, промпроизводство в Поднебесной в мае расширилось на 5,6% г/г, что оказалось слабее прогнозов. Китайские новости очень важны, так как Пекин остается крупнейшим нефтяным покупателем в мире. США будут готовы освободить часть стратегического резерва нефти, если стоимость сырья резко вырастет в ближайшие месяцы. Это просто рыночное допущение, но его тоже нужно иметь в виду.Россия увеличивает доход от продажи нефти Индии. Экспорт тут идет с минимальным дисконтом, что положительно сказывается на прибыли.Для отпускных цен на российских АЗС все это вполне нейтральные новости. Среди внутренней информации значение имеют параметры спроса на энергоносители, в том числе и в период сельскохозяйственной уборочной кампании.В среднем, цена литра популярных российский сортов топлива - Аи-95 и Аи-98 - на АЗС в месяц подрастает на 0,7-0,8%, что вполне укладывается в логичные и здоровые рамки. Без появления внутренних или внешних триггеров не ожидаем всплеска стоимости топлива.
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все еще держатся под угрозой срыва в сторону 80 долларов. Определенное давление на нефтяные котировки оказывает фактор сильного доллара США. Считается, что приобретение сырьевых товаров для трейдеров становится менее выгодным в такие периоды.
Кроме того, локальный спад напряжения на Ближнем Востоке вынуждает участников торгов сокращать премию за риск с этой стороны. Это также отражается на стоимости барреля.
В новостном потоке обращают на себя внимание новости из Китая. Здесь наращиваются запасы сырой нефти с опорой на слабую загрузку НПЗ. Кроме того, внутренняя статистика выглядит слабой: так, промпроизводство в Поднебесной в мае расширилось на 5,6% г/г, что оказалось слабее прогнозов. Китайские новости очень важны, так как Пекин остается крупнейшим нефтяным покупателем в мире. США будут готовы освободить часть стратегического резерва нефти, если стоимость сырья резко вырастет в ближайшие месяцы. Это просто рыночное допущение, но его тоже нужно иметь в виду.
Россия увеличивает доход от продажи нефти Индии. Экспорт тут идет с минимальным дисконтом, что положительно сказывается на прибыли.
Для отпускных цен на российских АЗС все это вполне нейтральные новости. Среди внутренней информации значение имеют параметры спроса на энергоносители, в том числе и в период сельскохозяйственной уборочной кампании.
В среднем, цена литра популярных российский сортов топлива - Аи-95 и Аи-98 - на АЗС в месяц подрастает на 0,7-0,8%, что вполне укладывается в логичные и здоровые рамки. Без появления внутренних или внешних триггеров не ожидаем всплеска стоимости топлива.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.