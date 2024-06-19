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Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо

Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо - 19.06.2024, ПРАЙМ

Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо

Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T08:00+0300

2024-06-19T08:00+0300

2024-06-19T08:00+0300

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все еще держатся под угрозой срыва в сторону 80 долларов. Определенное давление на нефтяные котировки оказывает фактор сильного доллара США. Считается, что приобретение сырьевых товаров для трейдеров становится менее выгодным в такие периоды.Кроме того, локальный спад напряжения на Ближнем Востоке вынуждает участников торгов сокращать премию за риск с этой стороны. Это также отражается на стоимости барреля.В новостном потоке обращают на себя внимание новости из Китая. Здесь наращиваются запасы сырой нефти с опорой на слабую загрузку НПЗ. Кроме того, внутренняя статистика выглядит слабой: так, промпроизводство в Поднебесной в мае расширилось на 5,6% г/г, что оказалось слабее прогнозов. Китайские новости очень важны, так как Пекин остается крупнейшим нефтяным покупателем в мире. США будут готовы освободить часть стратегического резерва нефти, если стоимость сырья резко вырастет в ближайшие месяцы. Это просто рыночное допущение, но его тоже нужно иметь в виду.Россия увеличивает доход от продажи нефти Индии. Экспорт тут идет с минимальным дисконтом, что положительно сказывается на прибыли.Для отпускных цен на российских АЗС все это вполне нейтральные новости. Среди внутренней информации значение имеют параметры спроса на энергоносители, в том числе и в период сельскохозяйственной уборочной кампании.В среднем, цена литра популярных российский сортов топлива - Аи-95 и Аи-98 - на АЗС в месяц подрастает на 0,7-0,8%, что вполне укладывается в логичные и здоровые рамки. Без появления внутренних или внешних триггеров не ожидаем всплеска стоимости топлива.

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2024

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Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

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