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Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо
Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо - 19.06.2024, ПРАЙМ
Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо
Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:00+0300
2024-06-19T08:00+0300
мнения аналитиков
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цены на бензин
топливо
цена на топливо
российская нефть
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все еще держатся под угрозой срыва в сторону 80 долларов. Определенное давление на нефтяные котировки оказывает фактор сильного доллара США. Считается, что приобретение сырьевых товаров для трейдеров становится менее выгодным в такие периоды.Кроме того, локальный спад напряжения на Ближнем Востоке вынуждает участников торгов сокращать премию за риск с этой стороны. Это также отражается на стоимости барреля.В новостном потоке обращают на себя внимание новости из Китая. Здесь наращиваются запасы сырой нефти с опорой на слабую загрузку НПЗ. Кроме того, внутренняя статистика выглядит слабой: так, промпроизводство в Поднебесной в мае расширилось на 5,6% г/г, что оказалось слабее прогнозов. Китайские новости очень важны, так как Пекин остается крупнейшим нефтяным покупателем в мире. США будут готовы освободить часть стратегического резерва нефти, если стоимость сырья резко вырастет в ближайшие месяцы. Это просто рыночное допущение, но его тоже нужно иметь в виду.Россия увеличивает доход от продажи нефти Индии. Экспорт тут идет с минимальным дисконтом, что положительно сказывается на прибыли.Для отпускных цен на российских АЗС все это вполне нейтральные новости. Среди внутренней информации значение имеют параметры спроса на энергоносители, в том числе и в период сельскохозяйственной уборочной кампании.В среднем, цена литра популярных российский сортов топлива - Аи-95 и Аи-98 - на АЗС в месяц подрастает на 0,7-0,8%, что вполне укладывается в логичные и здоровые рамки. Без появления внутренних или внешних триггеров не ожидаем всплеска стоимости топлива.
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Дмитрий Скрябин
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржевые цены на бензин, цены на бензин, топливо, цена на топливо, российская нефть
Мнения аналитиков, биржевые цены на бензин, цены на бензин, топливо, цена на топливо, российская нефть
08:00 19.06.2024
 
Нефть зажали в угол: что будет с ценами на топливо

Аналитик Скрябин: нефть перестала влиять на стоимость бензина, важнее другое

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Нефтяные цены к середине июня оказались в узком "боковом" диапазоне. Основные торги идут вокруг 82,40 долларов за баррель Brent. На глобальном уровне цены все еще держатся под угрозой срыва в сторону 80 долларов. Определенное давление на нефтяные котировки оказывает фактор сильного доллара США. Считается, что приобретение сырьевых товаров для трейдеров становится менее выгодным в такие периоды.
Кроме того, локальный спад напряжения на Ближнем Востоке вынуждает участников торгов сокращать премию за риск с этой стороны. Это также отражается на стоимости барреля.
В новостном потоке обращают на себя внимание новости из Китая. Здесь наращиваются запасы сырой нефти с опорой на слабую загрузку НПЗ. Кроме того, внутренняя статистика выглядит слабой: так, промпроизводство в Поднебесной в мае расширилось на 5,6% г/г, что оказалось слабее прогнозов. Китайские новости очень важны, так как Пекин остается крупнейшим нефтяным покупателем в мире. США будут готовы освободить часть стратегического резерва нефти, если стоимость сырья резко вырастет в ближайшие месяцы. Это просто рыночное допущение, но его тоже нужно иметь в виду.
Россия увеличивает доход от продажи нефти Индии. Экспорт тут идет с минимальным дисконтом, что положительно сказывается на прибыли.
Для отпускных цен на российских АЗС все это вполне нейтральные новости. Среди внутренней информации значение имеют параметры спроса на энергоносители, в том числе и в период сельскохозяйственной уборочной кампании.
В среднем, цена литра популярных российский сортов топлива - Аи-95 и Аи-98 - на АЗС в месяц подрастает на 0,7-0,8%, что вполне укладывается в логичные и здоровые рамки. Без появления внутренних или внешних триггеров не ожидаем всплеска стоимости топлива.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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