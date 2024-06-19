https://1prime.ru/20240619/bezhentsy-849300025.html

"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах

"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах

Отношение жителей Польши к поддержке беженцев с Украины и к ним самим становится все прохладнее, пишет RP со ссылкой на результаты недавнего исследования под... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:27+0300

2024-06-19T12:27+0300

2024-06-19T12:47+0300

политика

украина

польша

украинские беженцы

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/16/841261669_0:315:2401:1665_1920x0_80_0_0_e8d7246503a3e4b0ef726cf1d4a3310b.jpg

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Отношение жителей Польши к поддержке беженцев с Украины и к ним самим становится все прохладнее, пишет RP со ссылкой на результаты недавнего исследования под названием "Восприятие обществом беженцев с Украины, мигрантов, а также мер, предпринимаемых польским и украинским государствами", которое проводилось под руководством сотрудника Варшавского университета и варшавской Академии экономики и гуманитарных наук доктора Роберта Станишевского.Исследование показало, что лишь всего 17% польских граждан согласны принимать беженцев с Украины и предоставить им право остаться в стране, причем более года назад таких респондентов было 37%. Также стало известно, что 61% опрошенных желает, чтобы беженцы после окончания конфликта вернулись к домой. При этом сочувствующих мигрантам поляков заметно больше — 23% участников, которые высказались за то, чтобы беженцы остались в стране.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты выяснили, что негативно настроенные по отношению к украинским беженцам поляки чаще всего в качестве причины неприязни указывают "иждивенческую позицию", которая, по их мнению, проявляется в том, что украинцам "все должны", "они требуют социальных пособий", "желают иметь те же права, что и поляки", "хотят все за бесплатно", а также в "отсутствии благодарности за помощь". "Исследование показывает, что все больше людей видят различия между нашими народами", — подчеркнул в материалах исследования Станишевский. Кроме того, респонденты указали на "восточный менталитет, советскую культуру" украинцев, которая сказывается в безразличии к общественным интересам. Руководитель Ягеллонского Центра миграционных исследований профессор, доктор наук Ян Бжозовский заявил порталу, что итоги опроса не удивительны и являются закономерным результатом того, что после длительного пребывания украинцев поляки стали четче видеть их отличие. "Мы начали замечать, что наши культуры, образ жизни, правила поведения все-таки отличаются, что эти отличия могут быть для нас неприятны. И это не удивительно, поскольку забота об общих интересах действительно не является самой характерной для украинцев чертой", — сказал он. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240619/prankery-849290370.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, украинские беженцы