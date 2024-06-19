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"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах
"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах
Отношение жителей Польши к поддержке беженцев с Украины и к ним самим становится все прохладнее, пишет RP со ссылкой на результаты недавнего исследования под... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T12:27+0300
2024-06-19T12:27+0300
2024-06-19T12:47+0300
политика
украина
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Отношение жителей Польши к поддержке беженцев с Украины и к ним самим становится все прохладнее, пишет RP со ссылкой на результаты недавнего исследования под названием "Восприятие обществом беженцев с Украины, мигрантов, а также мер, предпринимаемых польским и украинским государствами", которое проводилось под руководством сотрудника Варшавского университета и варшавской Академии экономики и гуманитарных наук доктора Роберта Станишевского.Исследование показало, что лишь всего 17% польских граждан согласны принимать беженцев с Украины и предоставить им право остаться в стране, причем более года назад таких респондентов было 37%. Также стало известно, что 61% опрошенных желает, чтобы беженцы после окончания конфликта вернулись к домой. При этом сочувствующих мигрантам поляков заметно больше — 23% участников, которые высказались за то, чтобы беженцы остались в стране.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты выяснили, что негативно настроенные по отношению к украинским беженцам поляки чаще всего в качестве причины неприязни указывают "иждивенческую позицию", которая, по их мнению, проявляется в том, что украинцам "все должны", "они требуют социальных пособий", "желают иметь те же права, что и поляки", "хотят все за бесплатно", а также в "отсутствии благодарности за помощь". "Исследование показывает, что все больше людей видят различия между нашими народами", — подчеркнул в материалах исследования Станишевский. Кроме того, респонденты указали на "восточный менталитет, советскую культуру" украинцев, которая сказывается в безразличии к общественным интересам. Руководитель Ягеллонского Центра миграционных исследований профессор, доктор наук Ян Бжозовский заявил порталу, что итоги опроса не удивительны и являются закономерным результатом того, что после длительного пребывания украинцев поляки стали четче видеть их отличие. "Мы начали замечать, что наши культуры, образ жизни, правила поведения все-таки отличаются, что эти отличия могут быть для нас неприятны. И это не удивительно, поскольку забота об общих интересах действительно не является самой характерной для украинцев чертой", — сказал он. Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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украина, польша, украинские беженцы
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, украинские беженцы
"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах
RP: всего 17% поляков согласны принимать беженцев с Украины у себя в стране
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ.
Отношение жителей Польши к поддержке беженцев с Украины и к ним самим становится все прохладнее, пишет RP
со ссылкой на результаты недавнего исследования под названием "Восприятие обществом беженцев с Украины, мигрантов, а также мер, предпринимаемых польским и украинским государствами", которое проводилось под руководством сотрудника Варшавского университета и варшавской Академии экономики и гуманитарных наук доктора Роберта Станишевского.
Исследование показало, что лишь всего 17% польских граждан согласны принимать беженцев с Украины и предоставить им право остаться в стране, причем более года назад таких респондентов было 37%. Также стало известно, что 61% опрошенных желает, чтобы беженцы после окончания конфликта вернулись к домой. При этом сочувствующих мигрантам поляков заметно больше — 23% участников, которые высказались за то, чтобы беженцы остались в стране.
Эксперты выяснили, что негативно настроенные по отношению к украинским беженцам поляки чаще всего в качестве причины неприязни указывают "иждивенческую позицию", которая, по их мнению, проявляется в том, что украинцам "все должны", "они требуют социальных пособий", "желают иметь те же права, что и поляки", "хотят все за бесплатно", а также в "отсутствии благодарности за помощь".
"Исследование показывает, что все больше людей видят различия между нашими народами", — подчеркнул в материалах исследования Станишевский.
Кроме того, респонденты указали на "восточный менталитет, советскую культуру" украинцев, которая сказывается в безразличии к общественным интересам.
Руководитель Ягеллонского Центра миграционных исследований профессор, доктор наук Ян Бжозовский заявил порталу, что итоги опроса не удивительны и являются закономерным результатом того, что после длительного пребывания украинцев поляки стали четче видеть их отличие.
"Мы начали замечать, что наши культуры, образ жизни, правила поведения все-таки отличаются, что эти отличия могут быть для нас неприятны. И это не удивительно, поскольку забота об общих интересах действительно не является самой характерной для украинцев чертой", — сказал он.
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