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Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел
Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел - 19.06.2024, ПРАЙМ
Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел
Российские автодилеры снизили стоимость на "параллельные" машины BMW X1, пишет "Autonews.ru". | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:13+0300
2024-06-19T18:13+0300
2024-06-19T18:29+0300
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российские автодилеры снизили стоимость на "параллельные" машины BMW X1, пишет "Autonews.ru".Отмечается, что цены на электрические кроссоверы Zeekr X на данный момент составляют 4,7 миллиона рублей. В середине мая эти машины стоили на сто тысяч рублей дороже. По данным Autonews.ru, Zeekr X полноприводные, у них два электромотора мощностью 428 л.с., а разгонятся они могут до 190 км/ч.Теперь, по данным канала, у кроссовера безрамочные двери, ходовые огни необычной формы, панорамная крыша, святящуюся эмблема и "пиксельные" фонари. Кроме этого, у машины отсутствуют дверные ручки, их функцию выполняют миниатюрные кнопки на стойках крыши.Дилеры также снизили цены на BMW X1. В текущее время его продают за 6 450 000 рублей, что на 50 тысяч дешевле, чем в мае этого года. Рекомендуется поторопиться с покупкой, так как моделей осталось мало.Autonews.ru указывает, что переднеприводная модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с. В салоне машины установлен большой дисплей, который объединяет приборную панель диагональю 10,24 дюйма и экран мультимедийной системы (10,7 дюйма). Вместо традиционного рычага КПП у автомобиля установлен небольшой селектор управления трансмиссией.
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bmw, кроссовер, авто
Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел
В России дилеры снизили цены на BMW X1 и Zeekr X
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ.
Российские автодилеры снизили стоимость на "параллельные" машины BMW X1, пишет "Autonews.ru"
.
Отмечается, что цены на электрические кроссоверы Zeekr X на данный момент составляют 4,7 миллиона рублей. В середине мая эти машины стоили на сто тысяч рублей дороже.
По данным Autonews.ru, Zeekr X полноприводные, у них два электромотора мощностью 428 л.с., а разгонятся они могут до 190 км/ч.
Теперь, по данным канала, у кроссовера безрамочные двери, ходовые огни необычной формы, панорамная крыша, святящуюся эмблема и "пиксельные" фонари. Кроме этого, у машины отсутствуют дверные ручки, их функцию выполняют миниатюрные кнопки на стойках крыши.
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Дилеры также снизили цены на BMW X1. В текущее время его продают за 6 450 000 рублей, что на 50 тысяч дешевле, чем в мае этого года.
Рекомендуется поторопиться с покупкой, так как моделей осталось мало.
Autonews.ru указывает, что переднеприводная модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с. В салоне машины установлен большой дисплей, который объединяет приборную панель диагональю 10,24 дюйма и экран мультимедийной системы (10,7 дюйма). Вместо традиционного рычага КПП у автомобиля установлен небольшой селектор управления трансмиссией.