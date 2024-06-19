https://1prime.ru/20240619/bmw-849318094.html

Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел

Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел - 19.06.2024, ПРАЙМ

Любимый россиянами "черный бумер" заметно подешевел

Российские автодилеры снизили стоимость на "параллельные" машины BMW X1, пишет "Autonews.ru". | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:13+0300

2024-06-19T18:13+0300

2024-06-19T18:29+0300

bmw

кроссовер

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849317296_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_c563afe5c8bd627fa66df01d010a9a73.jpg

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российские автодилеры снизили стоимость на "параллельные" машины BMW X1, пишет "Autonews.ru".Отмечается, что цены на электрические кроссоверы Zeekr X на данный момент составляют 4,7 миллиона рублей. В середине мая эти машины стоили на сто тысяч рублей дороже. По данным Autonews.ru, Zeekr X полноприводные, у них два электромотора мощностью 428 л.с., а разгонятся они могут до 190 км/ч.Теперь, по данным канала, у кроссовера безрамочные двери, ходовые огни необычной формы, панорамная крыша, святящуюся эмблема и "пиксельные" фонари. Кроме этого, у машины отсутствуют дверные ручки, их функцию выполняют миниатюрные кнопки на стойках крыши.Дилеры также снизили цены на BMW X1. В текущее время его продают за 6 450 000 рублей, что на 50 тысяч дешевле, чем в мае этого года. Рекомендуется поторопиться с покупкой, так как моделей осталось мало.Autonews.ru указывает, что переднеприводная модель оборудована 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 156 л.с. В салоне машины установлен большой дисплей, который объединяет приборную панель диагональю 10,24 дюйма и экран мультимедийной системы (10,7 дюйма). Вместо традиционного рычага КПП у автомобиля установлен небольшой селектор управления трансмиссией.

https://1prime.ru/20240619/vozhdenie-849296290.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bmw, кроссовер, авто