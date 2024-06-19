https://1prime.ru/20240619/germaniya-849308517.html
Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали
Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали - 19.06.2024, ПРАЙМ
Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали
Певец Род Стюарт в ходе концерта в Лейпциге попытался высказаться в пользу Владимира Зеленского, поскольку поддержка Украины в Германии слабеет. Немцы освистали | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:11+0300
2024-06-19T15:11+0300
2024-06-19T15:11+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Певец Род Стюарт в ходе концерта в Лейпциге попытался высказаться в пользу Владимира Зеленского, поскольку поддержка Украины в Германии слабеет. Немцы освистали его, пишет британское издание UnHerd."Международная пресса подчеркнула, что “немецкая толпа” освистала одну из самых любимых звезд Британии, однако местные издания обвинили в этом конкретно восток страны, где и расположен Лейпциг", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание отмечает, что жители Восточной Германии сильнее протестуют против помощи Украине. При этом поддержка Киева слабеет и в других странах. Автор материалов в заключение назвала падение поддержки Украины серьезной проблемой.При этом читатели британского издания выразили поддержку немцам. "Ну и за каким хреном его в политику потянуло? Его работа — петь и развлекать народ. За это ему и платят. Так что не лезь не в свое дело, Род!" - заявил комментатор Katharine Eyre.Другие читатели также возмутились, что политика добралась и до концертов, куда люди ходят, чтобы отвлечься от повседневности."Как раз из-за “ленивых и сеющих рознь репортажей” мы здесь и оказались. На нас с самого начала сыплется одна пропаганда про то, как Украина непременно выиграет, даже постоянно теряя территорию, а все, что было до февраля 2022 года, последовательно стирается из памяти. А тут у писак приключилась истерика оттого, что люди пришли просто послушать музыку, а их вместо этого давай пичкать политическими лозунгами", - заключил Alex Lekas.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали
UnHerd: певца Рода Стюарта освистали в Лейпциге за попытку высказаться в пользу Зеленского
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Певец Род Стюарт в ходе концерта в Лейпциге попытался высказаться в пользу Владимира Зеленского, поскольку поддержка Украины в Германии слабеет. Немцы освистали его, пишет британское издание UnHerd
.
"Международная пресса подчеркнула, что “немецкая толпа” освистала одну из самых любимых звезд Британии, однако местные издания обвинили в этом конкретно восток страны, где и расположен Лейпциг", - говорится в статье.
Издание отмечает, что жители Восточной Германии сильнее протестуют против помощи Украине. При этом поддержка Киева слабеет и в других странах. Автор материалов в заключение назвала падение поддержки Украины серьезной проблемой.
При этом читатели британского издания выразили поддержку немцам. "Ну и за каким хреном его в политику потянуло? Его работа — петь и развлекать народ. За это ему и платят. Так что не лезь не в свое дело, Род!" - заявил комментатор Katharine Eyre.
Другие читатели также возмутились, что политика добралась и до концертов, куда люди ходят, чтобы отвлечься от повседневности.
"Как раз из-за “ленивых и сеющих рознь репортажей” мы здесь и оказались. На нас с самого начала сыплется одна пропаганда про то, как Украина непременно выиграет, даже постоянно теряя территорию, а все, что было до февраля 2022 года, последовательно стирается из памяти. А тут у писак приключилась истерика оттого, что люди пришли просто послушать музыку, а их вместо этого давай пичкать политическими лозунгами", - заключил Alex Lekas.
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