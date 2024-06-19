https://1prime.ru/20240619/germaniya-849308517.html

Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали

Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали - 19.06.2024, ПРАЙМ

Немцы освистали Рода Стюарта из-за поддержки Киева. Британцы их поддержали

Певец Род Стюарт в ходе концерта в Лейпциге попытался высказаться в пользу Владимира Зеленского, поскольку поддержка Украины в Германии слабеет. Немцы освистали | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:11+0300

2024-06-19T15:11+0300

2024-06-19T15:11+0300

спецоперация на украине

германия

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849307751_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0bbcfa0d09eb77cc964daf8033f2ef27.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Певец Род Стюарт в ходе концерта в Лейпциге попытался высказаться в пользу Владимира Зеленского, поскольку поддержка Украины в Германии слабеет. Немцы освистали его, пишет британское издание UnHerd."Международная пресса подчеркнула, что “немецкая толпа” освистала одну из самых любимых звезд Британии, однако местные издания обвинили в этом конкретно восток страны, где и расположен Лейпциг", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание отмечает, что жители Восточной Германии сильнее протестуют против помощи Украине. При этом поддержка Киева слабеет и в других странах. Автор материалов в заключение назвала падение поддержки Украины серьезной проблемой.При этом читатели британского издания выразили поддержку немцам. "Ну и за каким хреном его в политику потянуло? Его работа — петь и развлекать народ. За это ему и платят. Так что не лезь не в свое дело, Род!" - заявил комментатор Katharine Eyre.Другие читатели также возмутились, что политика добралась и до концертов, куда люди ходят, чтобы отвлечься от повседневности."Как раз из-за “ленивых и сеющих рознь репортажей” мы здесь и оказались. На нас с самого начала сыплется одна пропаганда про то, как Украина непременно выиграет, даже постоянно теряя территорию, а все, что было до февраля 2022 года, последовательно стирается из памяти. А тут у писак приключилась истерика оттого, что люди пришли просто послушать музыку, а их вместо этого давай пичкать политическими лозунгами", - заключил Alex Lekas.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240617/frantsiya-849243507.html

германия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, великобритания