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Иран одобрил подписание законопроекта о свободной торговле с ЕАЭС

Иран одобрил подписание законопроекта о свободной торговле с ЕАЭС - 19.06.2024, ПРАЙМ

Иран одобрил подписание законопроекта о свободной торговле с ЕАЭС

Правительство Ирана одобрило подписание законопроекта о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и представило его парламенту,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:32+0300

2024-06-19T12:32+0300

2024-06-19T12:32+0300

иран

еаэс

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ТЕГЕРАН, 19 июн – ПРАЙМ. Правительство Ирана одобрило подписание законопроекта о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и представило его парламенту, заявил в ходе еженедельной пресс-конференции представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми. "Еще один законопроект, одобренный сегодня кабинетом правительства, - законопроект соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС... Правительство представило его парламенту, чтобы мы смогли осуществлять свободное экономическое и коммерческое взаимодействие", - приводит слова Бахадори Джахроми агентство Fars. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном неделей ранее. Соглашение между сторонами было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Этот документ формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Он также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования. В дополнение к стандартным правилам ВТО соглашение предусматривает и обязательства, выходящие за их рамки, но при этом применяемые в ЕАЭС. Так, в части технического регулирования закреплены обязательства по обеспечению 180-дневного переходного периода между опубликованием техрегламентов и их вступлением в силу. Это повышает транспарентность торгового режима Ирана и выравнивает регуляторную среду с ЕАЭС, который уже функционирует по данному принципу. Согласно пояснительной записке, соглашение устанавливает преференциальный режим торговли в отношении порядка 87% товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит российским экспортерам экономить на уплате пошлин порядка 300 миллионов долларов ежегодно. Соглашение предусматривает установление сотрудничества в сферах добычи, переработки и использования полезных ископаемых, энергоэффективности, исследований и инноваций, образования, медицины, транспорта, включая развитие мультимодальных (смешанных) перевозок, телекоммуникаций, транспортной и логистической инфраструктуры и транспортных коридоров. Соглашение вступит в силу через 60 дней со дня получения последнего письменного уведомления о том, что страны ЕАЭС и Иран завершили все необходимые для этого внутренние юридические процедуры. Оно заменит временное соглашение, направленное на образование зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, которое было подписано 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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