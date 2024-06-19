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"Абсолютно страшно". В Польше признались, кто решит судьбу Украины

"Абсолютно страшно". В Польше признались, кто решит судьбу Украины - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Абсолютно страшно". В Польше признались, кто решит судьбу Украины

Итог украинского конфликта решат в США, он зависит от результата выборов в ноябре, заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:19+0300

2024-06-19T10:19+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Итог украинского конфликта решат в США, он зависит от результата выборов в ноябре, заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с польским политиком от лица экс-президента Украины Петра Порошенко, разговор велся на русском языке. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Квасьневского, главные вещи будут решаться в США. Он добавил, что главное в этой ситуации - выборы в ноябре."Надо, конечно, всех этих лидеров — Франция, Германия, Италия, Испания, Голландия, Великобритания, конечно, тоже — ну, надо с ними работать, чтобы они не устали, чтобы они знали, что здесь идет борьба за все, что это не борьба Украины с Россией… Это наша борьба", — сказал он. Квасьневский также отметил, что идеи экс-президента США Дональда Трампа о том, как завершить конфликт мирным путем, означают победу президента России Владимира Путина. "Это обозначает, что самую высокую цену будет платить Украина. И это абсолютно страшно, принять этого нельзя, но, что делать", — заключил он.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

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польша, сша, россия, украина, вован и лексус