https://1prime.ru/20240619/kia-849293601.html

В Россию привезли новый кроссовер Kia

В Россию привезли новый кроссовер Kia - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый кроссовер Kia

Дилеры доставили в Россию по схеме параллельного импорта выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace, сообщил портал "За рулем". | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:54+0300

2024-06-19T10:54+0300

2024-06-19T10:54+0300

экономика

авто

kia

продажи автомобилей

https://cdnn.1prime.ru/img/75691/02/756910281_0:237:3087:1973_1920x0_80_0_0_c07c068515acbbed64f91fcbbce2420d.jpg

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дилеры доставили в Россию по схеме параллельного импорта выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace, сообщил портал "За рулем". Отмечается, что данная модель создана на платформе Hyundai ix35, а внешне похожа на кроссовер Sorento. "ЗР" выяснил, что на одном из сайтов объявлений стоимость Kia Sportage Ace стартует от 3 455 000 рублей. Такую цену за новые кроссовер предлагает дилер из Санки-Петербурга. По данным "ЗР", комплектация Kia Sportage Ace довольно богатая. В нее входят 18-дюймовые литые диски, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика, подогрев всех сидений и зеркал и т.д.При этом технически все Kia Sportage Ace одинаковы. Они имеют 2,0-литровый 161-сильный атмосферный двигатель, агрегатированный с классической 6-ступенчатой АКП и передний привод.

https://1prime.ru/20240619/vnedorozhnik-849289080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, kia, продажи автомобилей