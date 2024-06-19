https://1prime.ru/20240619/kia-849293601.html
В Россию привезли новый кроссовер Kia
В Россию привезли новый кроссовер Kia - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый кроссовер Kia
Дилеры доставили в Россию по схеме параллельного импорта выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace, сообщил портал "За рулем". | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:54+0300
2024-06-19T10:54+0300
2024-06-19T10:54+0300
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дилеры доставили в Россию по схеме параллельного импорта выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace, сообщил портал "За рулем". Отмечается, что данная модель создана на платформе Hyundai ix35, а внешне похожа на кроссовер Sorento. "ЗР" выяснил, что на одном из сайтов объявлений стоимость Kia Sportage Ace стартует от 3 455 000 рублей. Такую цену за новые кроссовер предлагает дилер из Санки-Петербурга. По данным "ЗР", комплектация Kia Sportage Ace довольно богатая. В нее входят 18-дюймовые литые диски, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика, подогрев всех сидений и зеркал и т.д.При этом технически все Kia Sportage Ace одинаковы. Они имеют 2,0-литровый 161-сильный атмосферный двигатель, агрегатированный с классической 6-ступенчатой АКП и передний привод.
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авто, kia, продажи автомобилей
Экономика, Авто, Kia, продажи автомобилей
В Россию привезли новый кроссовер Kia
"ЗР": в РФ начались продажи абсолютно нового Kia Sportage Ace от 3,5 млн рублей
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ.
Дилеры доставили в Россию по схеме параллельного импорта выпускаемый в Китае кроссовер Kia Sportage Ace, сообщил портал "За рулем"
.
Отмечается, что данная модель создана на платформе Hyundai ix35, а внешне похожа на кроссовер Sorento.
"ЗР" выяснил, что на одном из сайтов объявлений стоимость Kia Sportage Ace стартует от 3 455 000 рублей. Такую цену за новые кроссовер предлагает дилер из Санки-Петербурга.
По данным "ЗР", комплектация Kia Sportage Ace довольно богатая. В нее входят 18-дюймовые литые диски, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, светодиодная оптика, подогрев всех сидений и зеркал и т.д.
При этом технически все Kia Sportage Ace одинаковы. Они имеют 2,0-литровый 161-сильный атмосферный двигатель, агрегатированный с классической 6-ступенчатой АКП и передний привод.
Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае