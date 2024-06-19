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В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представителя Москвы могут пригласить на следующую конференцию по Украине, сообщает агентство... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:02+0300
2024-06-19T18:02+0300
2024-06-19T18:02+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представителя Москвы могут пригласить на следующую конференцию по Украине, сообщает агентство Bloomberg.По его словам, наработки, достигнутые на прошедшей в Швейцарии встрече, войдут в большой план на следующем саммите. И Ермак не исключает, что туда позовут и уполномоченного от Кремля. Агентство напоминает, что так называемый мирный план по Украине всегда подразумевал участие Москвы за столом переговоров, но при условии, что мировые лидеры согласятся со всеми требованиями Киева.Саммит в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. По оценкам, звучавшим в швейцарском МИДе, следующая подобная встреча может состояться до 5 ноября - даты выборов президента США.
https://1prime.ru/20240617/germaniya-849222006.html
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киев, украина, сво, россия, андрей ермак
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, СВО, РОССИЯ, Андрей Ермак
В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию
Ермак: Украина может пригласить представителя России на следующую конференцию
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представителя Москвы могут пригласить на следующую конференцию по Украине, сообщает агентство Bloomberg
.
По его словам, наработки, достигнутые на прошедшей в Швейцарии встрече, войдут в большой план на следующем саммите. И Ермак не исключает, что туда позовут и уполномоченного от Кремля.
Агентство напоминает, что так называемый мирный план по Украине всегда подразумевал участие Москвы за столом переговоров, но при условии, что мировые лидеры согласятся со всеми требованиями Киева.
Саммит в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. По оценкам, звучавшим в швейцарском МИДе, следующая подобная встреча может состояться до 5 ноября - даты выборов президента США.
В Германии назвали конференцию по Украине безрезультатной