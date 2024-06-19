https://1prime.ru/20240619/konferentsiya--849317717.html

В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию

В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию - 19.06.2024, ПРАЙМ

В Киеве допустили, что на следующую конференцию по Украине пригласят Россию

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представителя Москвы могут пригласить на следующую конференцию по Украине, сообщает агентство... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:02+0300

2024-06-19T18:02+0300

2024-06-19T18:02+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представителя Москвы могут пригласить на следующую конференцию по Украине, сообщает агентство Bloomberg.По его словам, наработки, достигнутые на прошедшей в Швейцарии встрече, войдут в большой план на следующем саммите. И Ермак не исключает, что туда позовут и уполномоченного от Кремля. Агентство напоминает, что так называемый мирный план по Украине всегда подразумевал участие Москвы за столом переговоров, но при условии, что мировые лидеры согласятся со всеми требованиями Киева.Саммит в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. По оценкам, звучавшим в швейцарском МИДе, следующая подобная встреча может состояться до 5 ноября - даты выборов президента США.

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киев, украина, сво, россия, андрей ермак