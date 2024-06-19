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Полная стоимость кредитов превысила 60 процентов, пишет СМИ

Полная стоимость кредитов превысила 60 процентов, пишет СМИ - 19.06.2024, ПРАЙМ

Полная стоимость кредитов превысила 60 процентов, пишет СМИ

Граница полной стоимости потребкредитов в некоторых российских банках доходит до 57-60 процентов, даже ее превышает. Об этом пишет газета "Ведомости". | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:59+0300

2024-06-19T10:59+0300

2024-06-19T10:59+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Граница полной стоимости потребкредитов в некоторых российских банках доходит до 57-60 процентов, даже ее превышает. Об этом пишет газета "Ведомости".Отмечается, что в кризисный 2022 год показатель доходил до 45 процентов, причем ключевая ставка ЦБ составляла 20 процентов. По данным газеты, самая высокая верхняя граница по кредиту наличными в 80,959 процента зафиксирована в банке "Зенит", затем идет Росбанк (63,4 процента), Альфа-банк (60,99 процента)."Причина роста значений ПСК может быть связана с тем, что с конца января в расчет полной стоимости кредита входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях", - подчеркивает издание.Как пишет газета, Банк России на этом фоне продлил разрешение для кредитных организаций не собльдать ограничения по потребкредитам.

https://1prime.ru/20240614/prognoz-849194410.html

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кредит, россия, банки