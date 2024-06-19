https://1prime.ru/20240619/kredit-849308259.html

Средний срок залогового кредитования в РФ достиг исторического максимума

Средний срок залогового кредитования в РФ достиг исторического максимума - 19.06.2024, ПРАЙМ

Средний срок залогового кредитования в РФ достиг исторического максимума

Средний срок залогового кредитования в РФ в апреле вырос до исторического максимума – до шести лет и трех месяцев, говорится в исследовании Объединенного... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:08+0300

2024-06-19T15:08+0300

2024-06-19T15:08+0300

кредит

рекорд

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Средний срок залогового кредитования в РФ в апреле вырос до исторического максимума – до шести лет и трех месяцев, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Средний срок залогового кредитования вырос в апреле 2024 году на 10 месяцев: с 65 (5 лет 5 месяцев) до исторического максимума в 75 мес. (6 лет 3 месяцев)", - указывается в исследовании. Как уточняет бюро, в расчет берутся именно кредиты наличными под залог имущества, в том числе транспорт, недвижимость, ценные бумаги, оборудование и иные имущественные права, без учета сегментов ипотечных и автомобильных кредитов. "За месяц россиянам было выдано 14,07 тысяч кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 18,65 миллиарда рублей. По сравнению с мартом количество выдач сократилось на 16%, а объемы – на 15%. В марте 2024 года было выдано 16,73 тысячи кредитов на 21,84 миллиарда рублей. Средний размер кредита под залог имущества за месяц вырос на 2%: с 1,31 до 1,33 миллиона рублей", - отмечается там же. Как указывается в исследовании, в годовом отношении объемы кредитования под залог имущества выросли на 26%, а количество выдач – на 61%. В апреле 2023 года было выдано 8,76 тысяч залоговых кредитов на 14,77 миллиарда рублей. Средний размер кредита под залог имущества за год сократился на 21%: с 1,69 миллиарда рублей. Средний срок кредита за год вырос на 16 месяцев: в апреле прошлого года он составлял 59 месяцев (4 года 11 месяцев). Доля залогового кредитования в апреле 2024 года составила 3% от общего объема выдач кредитов наличными, месяцем ранее – 4%, годом ранее – 2%. В апреле 2024 года в общем объеме залогового кредитования 79% (или 14,65 миллиарда рублей) пришлось на кредиты под залог транспорта, 20% (или 3,75 миллиарда рублей) – под залог недвижимости, 1% (или 247,81 миллиона рублей) – на иные имущественные права. Для сравнения в апреле прошлого года под обеспечение транспортом было выдано 41% (или 6,05 миллиарда рублей) от общего объема залоговых кредитных средств, недвижимостью – 56% (или 8,33 миллиарда рублей), иным имуществом – 3% (382,99 миллиона рублей).

https://1prime.ru/20240619/kredit-849294025.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит, рекорд, россия