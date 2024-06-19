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Названы три надежных японских кроссовера по цене Lada Niva
Названы три надежных японских кроссовера по цене Lada Niva - 19.06.2024, ПРАЙМ
Названы три надежных японских кроссовера по цене Lada Niva
Портал njcar.ru назвал три японских кроссовера с пробегом, которые можно купить по цене новой Lada Niva. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:14+0300
2024-06-19T11:14+0300
2024-06-19T11:14+0300
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nissan
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кроссоверы
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Портал njcar.ru назвал три японских кроссовера с пробегом, которые можно купить по цене новой Lada Niva.Первая в списке Mitsubishi Outlander XL образца 2011 года. Единственный недостаток этих силовых агрегатов - после 250 тысяч километров пробега они начинают подъедать масло. Надежный экземпляр на вторичном рынке можно приобрести за 1,2 млн рублей.За те же деньги можно купить Suzuki Grand Vitara 2011-2012 года выпуска. Уязвимая часть - ролики приводного ремня, которые редко выдерживают больше 80 тысяч километров. Третий вариант - ТNissan X-Trail второго поколения. За 1,2 млн рублей можно приобрести автомобили 2010-2011 годов, которые по-прежнему демонстрируют высокую ликвидность на вторичном рынке. Ранее российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал отгружать дилерам автомобили Lada Niva Travel с системой EnjoY Pro. Теперь функциями мультимедиа и телефонными звонками можно управлять голосом при помощи Алисы — виртуального ассистента Яндекса, не отвлекаясь от дороги. Цена машины — от 1,46 млн рублей.
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lada, niva, mitsubishi, suzuki, nissan, авто, кроссоверы
Lada, Niva, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Авто, кроссоверы
Названы три надежных японских кроссовера по цене Lada Niva
njcar.ru назвал три японских кроссовера с пробегом по цене новой Lada Niva
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ.
Портал njcar.ru
назвал три японских кроссовера с пробегом, которые можно купить по цене новой Lada Niva.
Первая в списке Mitsubishi Outlander XL образца 2011 года. Единственный недостаток этих силовых агрегатов - после 250 тысяч километров пробега они начинают подъедать масло. Надежный экземпляр на вторичном рынке можно приобрести за 1,2 млн рублей.
За те же деньги можно купить Suzuki Grand Vitara 2011-2012 года выпуска. Уязвимая часть - ролики приводного ремня, которые редко выдерживают больше 80 тысяч километров. Третий вариант - ТNissan X-Trail второго поколения. За 1,2 млн рублей можно приобрести автомобили 2010-2011 годов, которые по-прежнему демонстрируют высокую ликвидность на вторичном рынке.
Ранее российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал отгружать дилерам автомобили Lada Niva Travel с системой EnjoY Pro. Теперь функциями мультимедиа и телефонными звонками можно управлять голосом при помощи Алисы — виртуального ассистента Яндекса, не отвлекаясь от дороги. Цена машины — от 1,46 млн рублей.