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Названа причина "мегаливней" и смерчей в Москве
Названа причина "мегаливней" и смерчей в Москве - 19.06.2024, ПРАЙМ
Названа причина "мегаливней" и смерчей в Москве
Июнь грозит стать самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений, рассказал "Ленте.ру" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Мегаливни" он... | 19.06.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Июнь грозит стать самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений, рассказал "Ленте.ру" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Мегаливни" он объясняет спецификой передвижения воздушных масс при нормальном давлении."Поступает очень теплый, влажный воздух. Если бы был антициклон, мы наблюдали бы жаркую и сухую погоду, но перенос с юго-запада и и нормальное давление дают неустойчивость в атмосфере", — объяснил Вильфанд.Научный руководитель также напомнил, что нормой считаются средние показатели в период с 1991 по 2020 год. То есть, необычно дождливый июнь нельзя считать признаком изменения климата — это краткопериодные колебания, происходящие на фоне общего климатического тренда.Рекордные мегаливни придут в столичный региона в четверг. Город накроет очень мощный холодный атмосферный фронт с волнами, выпадет половина месячной нормы осадков. Кроме того, на юго-востоке и востоке Московской области может возникнуть чрезвычайно редкое для региона явление - смерчи.
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погода, дождь, москва
Названа причина "мегаливней" и смерчей в Москве
Метеоролог Вильфанд объяснил надвигающиеся на Москву "мегаливни" давлением
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Июнь грозит стать самым дождливым месяцем за всю историю наблюдений, рассказал "Ленте.ру"
научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Мегаливни" он объясняет спецификой передвижения воздушных масс при нормальном давлении.
"Поступает очень теплый, влажный воздух. Если бы был антициклон, мы наблюдали бы жаркую и сухую погоду, но перенос с юго-запада и и нормальное давление дают неустойчивость в атмосфере", — объяснил Вильфанд.
Научный руководитель также напомнил, что нормой считаются средние показатели в период с 1991 по 2020 год. То есть, необычно дождливый июнь нельзя считать признаком изменения климата — это краткопериодные колебания, происходящие на фоне общего климатического тренда.
Рекордные мегаливни придут
в столичный региона в четверг. Город накроет очень мощный холодный атмосферный фронт с волнами, выпадет половина месячной нормы осадков. Кроме того, на юго-востоке и востоке Московской области может возникнуть чрезвычайно редкое для региона явление - смерчи.
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