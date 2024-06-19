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КТК нарастил отгрузку нефти почти до 30 миллионов тонн - 19.06.2024, ПРАЙМ
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КТК нарастил отгрузку нефти почти до 30 миллионов тонн
КТК нарастил отгрузку нефти почти до 30 миллионов тонн - 19.06.2024, ПРАЙМ
КТК нарастил отгрузку нефти почти до 30 миллионов тонн
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года к середине июня нарастил отгрузку нефти примерно на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:57+0300
2024-06-19T15:57+0300
энергетика
нефть
ктк
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года к середине июня нарастил отгрузку нефти примерно на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 30 миллионов тонн, следует из сообщения компании. "По состоянию на 13 июня КТК отгрузил почти 30 миллионов тонн нефти, что на около 800 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении КТК со ссылкой на главу компании Николая Горбаня. Рабочая встреча председателя правления казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" Асхата Хасенова, вступившего в должность 28 мая 2024 года, с генеральным директором КТК Николаем Горбанем прошла 19 июня в Астане. Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках консорциума, в том числе реализуемые компанией программы по модернизации и повышению надежности объектов трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск, а также перспективные планы загрузки системы КТК с учетом возможностей грузоотправителей. Согласно актуализированному прогнозу КТК, в 2024 году ожидается снижение объемов транспортировки нефти на 7% по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей, прокачка составит порядка 65 миллионов тонн. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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нефть, ктк
Энергетика, Нефть, КТК
15:57 19.06.2024
 
КТК нарастил отгрузку нефти почти до 30 миллионов тонн

КТК с начала года нарастил отгрузку нефти почти до 30 миллионов тонн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р).
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года к середине июня нарастил отгрузку нефти примерно на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 30 миллионов тонн, следует из сообщения компании.
"По состоянию на 13 июня КТК отгрузил почти 30 миллионов тонн нефти, что на около 800 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении КТК со ссылкой на главу компании Николая Горбаня.
Рабочая встреча председателя правления казахстанской национальной компании "Казмунайгаз" Асхата Хасенова, вступившего в должность 28 мая 2024 года, с генеральным директором КТК Николаем Горбанем прошла 19 июня в Астане. Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества в рамках консорциума, в том числе реализуемые компанией программы по модернизации и повышению надежности объектов трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск, а также перспективные планы загрузки системы КТК с учетом возможностей грузоотправителей.
Согласно актуализированному прогнозу КТК, в 2024 году ожидается снижение объемов транспортировки нефти на 7% по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей, прокачка составит порядка 65 миллионов тонн.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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