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Пакистанский посол выразил заинтересованность в российской нефти
Пакистанский посол выразил заинтересованность в российской нефти - 19.06.2024, ПРАЙМ
Пакистанский посол выразил заинтересованность в российской нефти
Пакистан импортировал миллион тонн сырой нефти из России и заинтересован в организации стабильных поставок российских энергоресурсов, заявил посол Пакистана в... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T17:26+0300
2024-06-19T17:26+0300
2024-06-19T17:26+0300
энергетика
нефть
россия
пакистан
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Пакистан импортировал миллион тонн сырой нефти из России и заинтересован в организации стабильных поставок российских энергоресурсов, заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали Выступая на Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске, посол отметил, что "Пакистан успешно импортировал 1 миллион тонн сырой нефти из России, и выразил большую заинтересованность в организации стабильных поставок российских энергетических ресурсов в Пакистан". Его заявление цитирует пресс-служба посольства. Кроме того, пакистанский дипломат отметил прочность двусторонних отношений с Россией и сотрудничество на международных площадках. "Мы обратились к нашим российским друзьям за поддержкой в процессе вступления в БРИКС", - сказал он. "Сельское хозяйство является еще одним перспективным направлением сотрудничества между Пакистаном и Россией, поскольку Пакистан является аграрной страной, в сельскохозяйственном секторе занято порядка 69% населения страны",- отметил посол. Кроме того, он предложил изучить возможности экспорта древесины из России в Пакистан, "учитывая развитую мебельную промышленность Пакистана и богатые древесные ресурсы России".
https://1prime.ru/20240607/pakistan-848966589.html
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нефть, россия, пакистан
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ПАКИСТАН
Пакистанский посол выразил заинтересованность в российской нефти
Посол Джамали: Пакистан заинтересован в стабильных поставках сырой нефти из России
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Пакистан импортировал миллион тонн сырой нефти из России и заинтересован в организации стабильных поставок российских энергоресурсов, заявил посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали
Выступая на Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске, посол отметил, что "Пакистан успешно импортировал 1 миллион тонн сырой нефти из России, и выразил большую заинтересованность в организации стабильных поставок российских энергетических ресурсов в Пакистан". Его заявление цитирует пресс-служба посольства.
Кроме того, пакистанский дипломат отметил прочность двусторонних отношений с Россией и сотрудничество на международных площадках.
"Мы обратились к нашим российским друзьям за поддержкой в процессе вступления в БРИКС", - сказал он.
"Сельское хозяйство является еще одним перспективным направлением сотрудничества между Пакистаном и Россией, поскольку Пакистан является аграрной страной, в сельскохозяйственном секторе занято порядка 69% населения страны",- отметил посол.
Кроме того, он предложил изучить возможности экспорта древесины из России в Пакистан, "учитывая развитую мебельную промышленность Пакистана и богатые древесные ресурсы России".
Пакистан и Россия договорились о сотрудничестве в области ж/д транспорта