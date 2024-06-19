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Потеряет навсегда. СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Потеряет навсегда. СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского
Потеряет навсегда. СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского - 19.06.2024, ПРАЙМ
Потеряет навсегда. СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского
Отказ Владимира Зеленского от предложения России по урегулированию конфликта на Украине приведет к новым территориальным потерям, сообщает Responsible... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:48+0300
2024-06-19T17:27+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от предложения России по урегулированию конфликта на Украине приведет к новым территориальным потерям, сообщает Responsible Statecraft."Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга", — сказано в материале издания.Кроме того, в итоге условия прекращения боевых действий будут определяться на местах. Поэтому требование Зеленского о полном выводе российских войск как предварительном условии для переговоров является невыполнимым.Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные условия для урегулирования конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление статуса Украины, ее демилитаризацию, денацификацию и отмену санкций. Однако Украина отклонила эти предложения.
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россия, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
16:48 19.06.2024 (обновлено: 17:27 19.06.2024)
 
Потеряет навсегда. СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского

RS: отказ Зеленского от мирного плана Путина приведет к большим потерям

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от предложения России по урегулированию конфликта на Украине приведет к новым территориальным потерям, сообщает Responsible Statecraft.
"Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга", — сказано в материале издания.
Кроме того, в итоге условия прекращения боевых действий будут определяться на местах. Поэтому требование Зеленского о полном выводе российских войск как предварительном условии для переговоров является невыполнимым.
Ранее президент России Владимир Путин предложил новые мирные условия для урегулирования конфликта на Украине, включающие признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, закрепление статуса Украины, ее демилитаризацию, денацификацию и отмену санкций. Однако Украина отклонила эти предложения.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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