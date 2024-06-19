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СФ ограничил плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям

СФ ограничил плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям - 19.06.2024, ПРАЙМ

СФ ограничил плавающие ставки по кредитам населению и микропредприятиям

Сенаторы одобрили закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:12+0300

2024-06-19T14:12+0300

2024-06-19T14:12+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, ограничивающий с 1 сентября текущего года применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Парламентарии отмечают, что в связи с изменением ситуации на рынке, в том числе в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, банки и микрофинансовые организации могут увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в кредитном договоре. Документ разрешает выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой гражданам лишь в двух случаях. Во-первых, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Во-вторых, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет. Закон также ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам микропредприятиям. Для них ставка может быть изменена так же, как и по кредитам физлицам: максимум на треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Причем кредитор должен будет уведомить об этом микропредприятие или физлицо не позднее чем за 15 дней до начала применения измененной ставки. Микропредприятия и граждане в случае увеличения ставки смогут в течение трех месяцев с момента такого изменения потребовать от кредитора увеличить и срок возврата кредита или займа. Однако период, на который он увеличивается, не может превышать первоначальный срок более чем на одну четверть и составлять более четырех лет. Кредитор обязан рассмотреть такое требование в течение пяти рабочих дней. В период действия кредитных каникул заемщик-физлицо не вправе обратится к кредитору с таким требованием. Эти новации не будут распространяться на кредиты микропредприятиям, работающим в отраслях, определенных правительством РФ. Также они не будут применяться к кредитам, полученным микропредприятиями в рамках госпрограмм, предусматривающих бюджетные субсидии кредиторам на возмещение недополученных доходов по кредитам. Не будут они применяться и в отношении кредитов, предоставленных микропредприятиям под гарантии или поручительства ВЭБа, Корпорации МСП, фондов содействия кредитованию.

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сф, россия, кредиты