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"Будет еще хуже". На Украине осознали, о чем говорил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Будет еще хуже". На Украине осознали, о чем говорил Путин
"Будет еще хуже". На Украине осознали, о чем говорил Путин - 19.06.2024, ПРАЙМ
"Будет еще хуже". На Украине осознали, о чем говорил Путин
Отказ Украины и поддерживающих ее стран от прекращения огня с каждым разом ухудшает условия для Киева, которые выдвигает президент России Владимир Путин. Об... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T08:34+0300
2024-06-19T08:34+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
предложения
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Отказ Украины и поддерживающих ее стран от прекращения огня с каждым разом ухудшает условия для Киева, которые выдвигает президент России Владимир Путин. Об этом в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Об этом пишет РИА Новости.В частности, депутат Рады отметил: "Условия (Путина — прим. ред.) направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие (условия – прим. ред.), когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять".Будущее урегулирование, по мнению Шевченко, будет зависеть от ситуации на фронте, а она складывается не в пользу Киева.Ранее президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно предложениям российского лидера, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть признаны в качестве регионов Российской Федерации. При этом в предложениях предусматриваются закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, а кроме того, отмена антироссийских санкций.Вместе с тем президент РФ особо отметил истечение срока полномочий Владимира Зеленского и заявил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить никакими средствами. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность проведения переговоров с Украиной, поскольку в стране есть другие легитимные органы власти.Украинская сторона инициативу отвергла.
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украина, владимир путин, предложения
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, предложения
08:34 19.06.2024
 
"Будет еще хуже". На Украине осознали, о чем говорил Путин

Депутат Рады Шевченко: отказ от прекращения огня ухудшит условия мира для Киева

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Отказ Украины и поддерживающих ее стран от прекращения огня с каждым разом ухудшает условия для Киева, которые выдвигает президент России Владимир Путин. Об этом в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, депутат Рады отметил: "Условия (Путина — прим. ред.) направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие (условия – прим. ред.), когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять".
Будущее урегулирование, по мнению Шевченко, будет зависеть от ситуации на фронте, а она складывается не в пользу Киева.
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Согласно предложениям российского лидера, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны быть признаны в качестве регионов Российской Федерации. При этом в предложениях предусматриваются закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, а кроме того, отмена антироссийских санкций.
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Вместе с тем президент РФ особо отметил истечение срока полномочий Владимира Зеленского и заявил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить никакими средствами. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергает возможность проведения переговоров с Украиной, поскольку в стране есть другие легитимные органы власти.
Украинская сторона инициативу отвергла.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Путинпредложения
 
 
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