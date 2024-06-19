https://1prime.ru/20240619/svo-849284988.html
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине
Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:01+0300
2024-06-19T09:01+0300
2024-06-19T09:45+0300
спецоперация на украине
ким чен ын
северная корея
владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. В среду российский и северокорейский лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Кымсусан".Ким Чен Ын, открывая переговоры, отметил, что правительство Северной Кореи оценило важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене."Также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - добавил он.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://1prime.ru/20240619/putin-849281200.html
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ким чен ын, северная корея, владимир путин
Спецоперация на Украине, Ким Чен Ын, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, Владимир Путин
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине
Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении спецоперации
ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. В среду российский и северокорейский лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Кымсусан".
Ким Чен Ын, открывая переговоры, отметил, что правительство Северной Кореи оценило важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене.
"Также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - добавил он.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Путин и Ким Чен Ын поделились "сокровенными думами", передают СМИ