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Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине

Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине

Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T09:01+0300

2024-06-19T09:01+0300

2024-06-19T09:45+0300

спецоперация на украине

ким чен ын

северная корея

владимир путин

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. В среду российский и северокорейский лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Кымсусан".Ким Чен Ын, открывая переговоры, отметил, что правительство Северной Кореи оценило важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене."Также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - добавил он.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://1prime.ru/20240619/putin-849281200.html

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ким чен ын, северная корея, владимир путин