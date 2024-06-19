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Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине
Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T09:01+0300
2024-06-19T09:45+0300
спецоперация на украине
ким чен ын
северная корея
владимир путин
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. В среду российский и северокорейский лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Кымсусан".Ким Чен Ын, открывая переговоры, отметил, что правительство Северной Кореи оценило важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене."Также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - добавил он.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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ким чен ын, северная корея, владимир путин
Спецоперация на Украине, Ким Чен Ын, СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, Владимир Путин
09:01 19.06.2024 (обновлено: 09:45 19.06.2024)
 
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине

Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в проведении спецоперации

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - ПРАЙМ. Россия играет важную роль в поддержании стратегического баланса в мире, Пхеньян полностью поддерживает СВО, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын.
Президент России Владимир Путин 18 и 19 июня посещает КНДР с дружественным визитом. В среду российский и северокорейский лидеры провели переговоры в государственной резиденции "Кымсусан".
Ким Чен Ын, открывая переговоры, отметил, что правительство Северной Кореи оценило важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса на мировой арене.
"Также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - добавил он.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Спецоперация на УкраинеКим Чен ЫнСЕВЕРНАЯ КОРЕЯВладимир Путин
 
 
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