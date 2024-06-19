https://1prime.ru/20240619/ukraina-849316033.html

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - 19.06.2024, ПРАЙМ

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины

Украине придется признать поражение на следующей стадии конфликта, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:21+0300

2024-06-19T17:21+0300

2024-06-19T17:21+0300

спецоперация на украине

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Украине придется признать поражение на следующей стадии конфликта, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон."Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени", - сказал он в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, в марте 2022 года Киев отказался от выгодных условий, а теперь его положение ухудшится. Как отметил Джонсон, Украина на следующем этапе потеряет Одессу и Киев, и это не будет обсуждаться.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

https://1prime.ru/20240619/oves-849301146.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина