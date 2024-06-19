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В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины - 19.06.2024, ПРАЙМ
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
Украине придется признать поражение на следующей стадии конфликта, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T17:21+0300
2024-06-19T17:21+0300
2024-06-19T17:21+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Украине придется признать поражение на следующей стадии конфликта, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон."Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени", - сказал он в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам эксперта, в марте 2022 года Киев отказался от выгодных условий, а теперь его положение ухудшится. Как отметил Джонсон, Украина на следующем этапе потеряет Одессу и Киев, и это не будет обсуждаться.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины
Джонсон: следующим этапом конфликта станет безоговорочная капитуляция Украины
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Украине придется признать поражение на следующей стадии конфликта, считает бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
"Следующим этапом, когда они вернутся (к переговорам. — Прим. Ред.), вероятно, будет вариант безоговорочной капитуляции Украины, да, это одна из вещей, которых я боялся в течение довольно долгого времени", - сказал он в эфире
YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По словам эксперта, в марте 2022 года Киев отказался от выгодных условий, а теперь его положение ухудшится.
Как отметил Джонсон, Украина на следующем этапе потеряет Одессу и Киев, и это не будет обсуждаться.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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