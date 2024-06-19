https://1prime.ru/20240619/vnedorozhnik-849289080.html

Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае

Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае - 19.06.2024, ПРАЙМ

Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае

Changan признал ажиотажным спрос реализуемый под суббрендом Deepal внедорожник G318, сообщил портал motor.ru. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T10:11+0300

2024-06-19T10:11+0300

2024-06-19T10:21+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Changan признал ажиотажным спрос реализуемый под суббрендом Deepal внедорожник G318, сообщил портал motor.ru.По данным портала, стоимость базового Deepal G318 оказалась на 30% дешевле ожидаемого. Он стоит всего 176 тысяч юаней (24,2 тысячи долларов), а за полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации придется заплатить 230 тысяч юаней (31,7 тысячи долларов).Отмечается, что базовая версия внедорожника имеет 1,5-литровый (150 л.с.) бензин-генератор, электродвигатель (252 л.с.) расположен сзади. При этом привод также только на заднюю ось. Расход бензина составляет 6,8 л. на 100 километров пробега в смешанном цикле. Без активации двигателя внутреннего сгорания внедорожник может проехать до 77 километров. Полноприводная модификация имеет суммарную отдачу 430 лошадиных сил. G318 также имеет пять внедорожных режимов и имитацию блокировки заднего дифференциала.Также отмечается, что машина способна форсировать брод глубиной 600 миллиметров. Дорожный просвет у нее составляет 210 миллиметров.

https://1prime.ru/20240617/rolf-849247756.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники, китайские авто