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Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае
Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае - 19.06.2024, ПРАЙМ
Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае
Changan признал ажиотажным спрос реализуемый под суббрендом Deepal внедорожник G318, сообщил портал motor.ru. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T10:11+0300
2024-06-19T10:21+0300
экономика
авто
внедорожники
китайские авто
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Changan признал ажиотажным спрос реализуемый под суббрендом Deepal внедорожник G318, сообщил портал motor.ru.По данным портала, стоимость базового Deepal G318 оказалась на 30% дешевле ожидаемого. Он стоит всего 176 тысяч юаней (24,2 тысячи долларов), а за полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации придется заплатить 230 тысяч юаней (31,7 тысячи долларов).Отмечается, что базовая версия внедорожника имеет 1,5-литровый (150 л.с.) бензин-генератор, электродвигатель (252 л.с.) расположен сзади. При этом привод также только на заднюю ось. Расход бензина составляет 6,8 л. на 100 километров пробега в смешанном цикле. Без активации двигателя внутреннего сгорания внедорожник может проехать до 77 километров. Полноприводная модификация имеет суммарную отдачу 430 лошадиных сил. G318 также имеет пять внедорожных режимов и имитацию блокировки заднего дифференциала.Также отмечается, что машина способна форсировать брод глубиной 600 миллиметров. Дорожный просвет у нее составляет 210 миллиметров.
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авто, внедорожники, китайские авто
Экономика, Авто, внедорожники, китайские авто
10:11 19.06.2024 (обновлено: 10:21 19.06.2024)
 
Назван автомобиль, вызвавший ажиотаж в Китае

Гибридный внедорожник Changan Deepal вызвал ажиотаж в Китае

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРост импорта китайских автомобилей в Россию
Рост импорта китайских автомобилей в Россию - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Changan признал ажиотажным спрос реализуемый под суббрендом Deepal внедорожник G318, сообщил портал motor.ru.
По данным портала, стоимость базового Deepal G318 оказалась на 30% дешевле ожидаемого. Он стоит всего 176 тысяч юаней (24,2 тысячи долларов), а за полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации придется заплатить 230 тысяч юаней (31,7 тысячи долларов).
Отмечается, что базовая версия внедорожника имеет 1,5-литровый (150 л.с.) бензин-генератор, электродвигатель (252 л.с.) расположен сзади. При этом привод также только на заднюю ось. Расход бензина составляет 6,8 л. на 100 километров пробега в смешанном цикле. Без активации двигателя внутреннего сгорания внедорожник может проехать до 77 километров. Полноприводная модификация имеет суммарную отдачу 430 лошадиных сил. G318 также имеет пять внедорожных режимов и имитацию блокировки заднего дифференциала.
Также отмечается, что машина способна форсировать брод глубиной 600 миллиметров. Дорожный просвет у нее составляет 210 миллиметров.
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ЭкономикаАвтовнедорожникикитайские авто
 
 
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