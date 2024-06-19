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"Яндекс" вложил более 100 миллиардов рублей в кино, музыку и книги

"Яндекс" вложил более 100 миллиардов рублей в кино, музыку и книги - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" вложил более 100 миллиардов рублей в кино, музыку и книги

"Яндекс" планирует инвестировать в 2024-2025 годах более 100 миллиардов рублей, полученных от подписок "Яндекс Плюс", в покупку прав и создание контента,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:50+0300

2024-06-19T11:50+0300

2024-06-19T11:50+0300

кино

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Яндекс" планирует инвестировать в 2024-2025 годах более 100 миллиардов рублей, полученных от подписок "Яндекс Плюс", в покупку прав и создание контента, говорится в пресс-релизе компании. "За два года, с 2024-го по 2025-й, компания вложит в фильмы, сериалы, музыку и книги более 100 миллиардов рублей. При этом в 2024 году доля инвестиций "Яндекса" в российский контент уже превысила инвестиции в иностранный в три раза. "Яндекс" реинвестирует значительную часть доходов, полученных от более 30 миллионов подписчиков "Яндекс Плюса", в контент, а именно - в покупку прав на фильмы, сериалы, музыку, книги, спортивные трансляции, а также производство собственных сериалов, фильмов, книг и проведение офлайн-мероприятий", - сказано в релизе. В прошлом году "Яндекс" реинвестировал более половины выручки развлекательных сервисов - "Кинопоиска", "Яндекс Музыки", "Букмейта" и "Яндекс Афиши", причем инвестиции в проекты российских производителей контента превысили в два раза инвестиции в иностранный контент. А в период с 2021 по 2023 годы объем инвестиций компании в контент составил 73 миллиарда рублей. Кроме того, инвестиции "Яндекса" также идут на поддержку российского спорта и роста интереса к спортивным трансляциям у массовой аудитории. Так, с 2022 года "Кинопоиск" совместно с телеканалом "Матч" показывает Российскую премьер лигу и Кубок России по футболу, а в 2023 году сервис стал партнером КХЛ. "Десятки миллионов жителей России теперь смотрят фильмы и сериалы в онлайне, тут же слушают музыку, болеют за любимую команду и читают книги. Главный драйвер такого активного потребления - подписные сервисы, где за небольшую регулярную плату человек получает неограниченный доступ к миллионам единиц контента. Доходы от подписки стали новым и очень значимым источником финансирования для креативной индустрии, для создателей контента", - прокомментировала директор по контенту "Плюс Фантеха" "Яндекса" Ольга Филипук.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кино, яндекс, инвестиции, музыка, книги