https://1prime.ru/20240620/akkumulyator-849352366.html

Россиянам раскрыли нюансы работы автомобильных аккумуляторов

Россиянам раскрыли нюансы работы автомобильных аккумуляторов - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам раскрыли нюансы работы автомобильных аккумуляторов

Эксперты журнала "За рулем" ответили на каверзные вопросы читателей по поводу использования автомобильных аккумуляторов. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:18+0300

2024-06-20T16:18+0300

2024-06-20T16:39+0300

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" ответили на каверзные вопросы читателей по поводу использования автомобильных аккумуляторов.Один из главных вопросов касался того, при какой погоде аккумуляторы разряжаются быстрее — в жару или на морозе. По мнению экспертов, в жару батарея разряжается быстрее, а на холоде хуже принимает заряд. Дело в том, что на холоде любые химические реакции замедляются, пояснили они. При этом емкость батареи на морозе не уменьшается, заряд не выделяется из-за того, что возросла вязкость электролита, замедляющая скорость поступления кислоты в поры активной массы пластин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже эксперты развеяли миф о том, можно ли "оживить" батарею AGM, просверлив в ее корпусе дырки и добавив внутрь дистиллированную воду. Они предупредили, что сверление дырок в таких батареях недопустимо. Ведь они работают по принципу замкнутого кислородного цикла и не требуют доливки воды, так как электролит находится в порах стекломата в теле электрода, то есть не имеет свободной жидкой фазы. Причем одним из главных условий работы батареи AGM является избыточное давление, при котором и производится замкнутый кислородный цикл. Автолюбителям рассказали, как правильно "прикуривать" аккумулятор от машины-донора. По словам экспертов, у авто с электронной системой управления периодически наблюдаются проблемы, причем как у донора, так и у разряженной машины, в особенности последних поколений. Поэтому в качестве самого безопасного способа во всех ситуациях они выделили начальную подзарядку батареи от работающего донора с последующим его глушением и попыткой пуска "разряженной" машины.Кроме того, эксперты журнала развеяли миф о том, что может сгореть стартер, если установить батарею, заявленный ток которой выше, чем у штатного аккумулятора. По их словам, даже если батарея может выдать ток в миллион ампер, в реальности она будет руководствоваться законом Ома, при котором ток равняется напряжению, деленному на сопротивление. Так как сопротивление обмоток стартера от мощности аккумулятора никак не зависит, то и стартерный ток при использовании более энергоемкой батареи не изменится.Также читателей предупредили, что если отсоединить аккумулятор от бортовой сети, то чем современнее машина, тем выше вероятность того, что при отключении батарея закапризничает. По словам экспертов, при отключении основной батареи в багажном отделении срабатывает аварийная сигнализация, говорящая о несанкционированном вмешательстве в конструкцию машины.

https://1prime.ru/20240620/luaz-849351843.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, аккумуляторы, автолюбители