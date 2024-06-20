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﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus - 20.06.2024, ПРАЙМ
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﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus
﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus - 20.06.2024, ПРАЙМ
﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи модели Lada Largus в России, стоимость автомобилей начинается от 1,66 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:32+0300
2024-06-20T11:32+0300
lada largus
авто
автоваз
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил продажи модели Lada Largus в России, стоимость автомобилей начинается от 1,66 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "Lada Largus возвращается на рынок. 20 июня 2024 года начались продажи Lada Largus в салонах официальных дилеров бренда. Автомобили доступны к покупке во всей дилерской сети Lada, которая на сегодня насчитывает 319 центров по всей России", - сообщили в "АвтоВАЗе". Модель предлагается в версиях универсал и фургон, ценник за которые начинается от 1,66 миллиона и 1,67 миллиона рублей соответсвенно. Автомобили оснащены системами ABS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушкой безопасности для водителя. Серийное производство Largus было возобновлено 15 мая на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске. Согласно планам компании, в этом году будет произведено 50 тысяч таких моделей, включая электрические версии. "Lada Largus – один из тех автомобилей, которые востребованы рынком благодаря своей хорошей репутации. Высокое качество, надежность, вместимость и грузоподъемность, удобство эксплуатации и стопроцентная адаптация к российским условиям – комплекс характеристик Lada Largus, которые делают его предложением вне конкуренции… Надеюсь, полюбившийся россиянам автомобиль снова займет свою нишу и снова будет обеспечивать комфорт семейных поездок и помогать в бизнесе", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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lada largus, авто, автоваз
Lada Largus, Авто, АвтоВАЗ
11:32 20.06.2024
 
﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus

﻿ "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Largus по цене от 1,66 миллиона рублей

© Фото : АвтовазАвтомобиль Lada Largus Универсал
Автомобиль Lada Largus Универсал - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : Автоваз
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил продажи модели Lada Largus в России, стоимость автомобилей начинается от 1,66 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.
"Lada Largus возвращается на рынок. 20 июня 2024 года начались продажи Lada Largus в салонах официальных дилеров бренда. Автомобили доступны к покупке во всей дилерской сети Lada, которая на сегодня насчитывает 319 центров по всей России", - сообщили в "АвтоВАЗе".
Модель предлагается в версиях универсал и фургон, ценник за которые начинается от 1,66 миллиона и 1,67 миллиона рублей соответсвенно. Автомобили оснащены системами ABS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушкой безопасности для водителя.
Серийное производство Largus было возобновлено 15 мая на заводе "АвтоВАЗа" в Ижевске. Согласно планам компании, в этом году будет произведено 50 тысяч таких моделей, включая электрические версии.
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"Lada Largus – один из тех автомобилей, которые востребованы рынком благодаря своей хорошей репутации. Высокое качество, надежность, вместимость и грузоподъемность, удобство эксплуатации и стопроцентная адаптация к российским условиям – комплекс характеристик Lada Largus, которые делают его предложением вне конкуренции… Надеюсь, полюбившийся россиянам автомобиль снова займет свою нишу и снова будет обеспечивать комфорт семейных поездок и помогать в бизнесе", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
 
Lada LargusАвтоАвтоВАЗ
 
 
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