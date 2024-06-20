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Польша отменит некоторые выплаты для украинских беженцев, сообщили СМИ
Польша отменит некоторые выплаты для украинских беженцев, сообщили СМИ - 20.06.2024, ПРАЙМ
Польша отменит некоторые выплаты для украинских беженцев, сообщили СМИ
Власти Польши решили отменить с 1 июля выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:54+0300
2024-06-20T09:54+0300
2024-06-20T11:19+0300
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ВАРШАВА, 20 июня – ПРАЙМ. Власти Польши решили отменить с 1 июля выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR. Владельцам жилья, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, производится выплата в размере по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также сейчас выплачиваются единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов). "Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", — говорится в материале агентства. По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч проживающих в стране украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.
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польша, украинские беженцы, выплаты
Экономика, ПОЛЬША, украинские беженцы, выплаты
Польша отменит некоторые выплаты для украинских беженцев, сообщили СМИ
IAR: Польша с 1 июля отменит некоторые выплаты для украинских беженцев
ВАРШАВА, 20 июня – ПРАЙМ. Власти Польши решили отменить с 1 июля выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе. Об этом сообщило информационное агентство IAR.
Владельцам жилья, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, производится выплата в размере по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Также сейчас выплачиваются единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
"Правительство Польши, предлагая отменить льготу "40+", объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы. Все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей", — говорится в материале агентства.
По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тысяч проживающих в стране украинцев. ООН прогнозирует, что к концу года в Польше будет 1,1 миллиона беженцев.
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