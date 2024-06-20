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Беспилотник упал на частный дом на Кубани - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Беспилотник упал на частный дом на Кубани
Беспилотник упал на частный дом на Кубани - 20.06.2024, ПРАЙМ
Беспилотник упал на частный дом на Кубани
БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате дом был полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщается в... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T06:11+0300
2024-06-20T06:12+0300
происшествия
кубань
погибшие
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате дом был полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. В частности, в сообщении указывается, что ночью Славянск-на-Кубани был атакован киевским режимом. По данным ЕДДС Славянского района, БПЛА упал на частный дом, в результате чего дом был полностью разрушен. "На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - передал оперштаб.
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кубань
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кубань, погибшие
Происшествия, КУБАНЬ, погибшие
06:11 20.06.2024 (обновлено: 06:12 20.06.2024)
 
Беспилотник упал на частный дом на Кубани

Беспилотник упал на частный дом на Кубани, предварительно, погиб один человек

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© МЧС РФ
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате дом был полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
В частности, в сообщении указывается, что ночью Славянск-на-Кубани был атакован киевским режимом. По данным ЕДДС Славянского района, БПЛА упал на частный дом, в результате чего дом был полностью разрушен.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры
10 июня, 10:19
"На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - передал оперштаб.
 
ПроисшествияКУБАНЬпогибшие
 
 
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