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Беспилотник упал на частный дом на Кубани

Беспилотник упал на частный дом на Кубани - 20.06.2024, ПРАЙМ

Беспилотник упал на частный дом на Кубани

БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате дом был полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщается в... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T06:11+0300

2024-06-20T06:11+0300

2024-06-20T06:12+0300

происшествия

кубань

погибшие

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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. БПЛА упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. В результате дом был полностью разрушен, по предварительным данным, погиб один человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. В частности, в сообщении указывается, что ночью Славянск-на-Кубани был атакован киевским режимом. По данным ЕДДС Славянского района, БПЛА упал на частный дом, в результате чего дом был полностью разрушен. "На месте работают все оперативные и экстренные службы, разбирают завалы. По предварительной информации, есть погибший", - передал оперштаб.

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кубань

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кубань, погибшие