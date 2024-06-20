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Добыча нефти в США осталась на уровне прошлой недели
Добыча нефти в США осталась на уровне прошлой недели - 20.06.2024, ПРАЙМ
Добыча нефти в США осталась на уровне прошлой недели
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T18:19+0300
2024-06-20T18:19+0300
2024-06-20T18:21+0300
экономика
добыча нефти в сша
запасы нефти в сша
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.Ведомство отметило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июня, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 457,1 миллиона баррелей.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 2 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 34,1 миллиона баррелей с 33,8 миллиона.Запасы бензина в США уменьшились на 2,3 миллиона баррелей (на 1%), до 231,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей (на 1,4%), до 121,6 миллиона баррелей, прогнозировался рост на 1 миллион баррелей.
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добыча нефти в сша, запасы нефти в сша
Экономика, добыча нефти в США, запасы нефти в США
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
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Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.
Ведомство отметило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 июня, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 457,1 миллиона баррелей.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 2 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 34,1 миллиона баррелей с 33,8 миллиона.
Запасы бензина в США уменьшились на 2,3 миллиона баррелей (на 1%), до 231,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей (на 1,4%), до 121,6 миллиона баррелей, прогнозировался рост на 1 миллион баррелей.