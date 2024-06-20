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Непревзойденный экспортер: раскрыто, как Россия завоевывает мировое влияние - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Непревзойденный экспортер: раскрыто, как Россия завоевывает мировое влияние
Непревзойденный экспортер: раскрыто, как Россия завоевывает мировое влияние - 20.06.2024, ПРАЙМ
Непревзойденный экспортер: раскрыто, как Россия завоевывает мировое влияние
Россия является непревзойденным экспортером атомных электростанций, в этом году начнутся испытания проекта в Бангладеш, сообщает издание Financial Times. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:19+0300
2024-06-20T12:32+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия является непревзойденным экспортером атомных электростанций, в этом году начнутся испытания проекта в Бангладеш, сообщает издание Financial Times."Несмотря на санкции в отношении своей экономики, Россия остается непревзойденным экспортером атомных электростанций. Она участвует более чем в трети новых реакторов, строящихся в настоящее время по всему миру, в том числе в Китае, Индии, Иране и Египте", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАЭС "Руппур" в Бангладеш имеет две цели: правительство страны видит в этом проекте решение проблемы нехватки электроэнергии и отключения электричества, которые мешают росту экономики страны.Для Москвы этот проект является способом расширить свое влияние в Бангладеш и укрепить долгосрочные связи с этой страной, говорится в публикации.Модель "строительство-эксплуатация", которую использует Росатом, предусматривает полное сотрудничество в течение всего проекта, включая обмен персоналом. Эта модель позволяет России заключать выгодные контракты и укреплять свою позицию в других странах без ядерного потенциала, например, в Турции и Боливии.Другие ядерные гиганты в лице США и Китая имеют потенциал для строительства атомных электростанций, но они ограничены в своих возможностях. Вашингтон в свою очередь пытается заставить акционеров банка пересмотреть свою позицию из-за опасений, что Россия и Китай будут доминировать в мировой промышленности, заключили в издании.
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россия, росатом, аэс
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, АЭС
12:19 20.06.2024 (обновлено: 12:32 20.06.2024)
 
Непревзойденный экспортер: раскрыто, как Россия завоевывает мировое влияние

FT: Россия использует ядерную мощь для завоевания глобального влияния

© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия является непревзойденным экспортером атомных электростанций, в этом году начнутся испытания проекта в Бангладеш, сообщает издание Financial Times.
"Несмотря на санкции в отношении своей экономики, Россия остается непревзойденным экспортером атомных электростанций. Она участвует более чем в трети новых реакторов, строящихся в настоящее время по всему миру, в том числе в Китае, Индии, Иране и Египте", — говорится в материале.
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АЭС "Руппур" в Бангладеш имеет две цели: правительство страны видит в этом проекте решение проблемы нехватки электроэнергии и отключения электричества, которые мешают росту экономики страны.
Для Москвы этот проект является способом расширить свое влияние в Бангладеш и укрепить долгосрочные связи с этой страной, говорится в публикации.
Модель "строительство-эксплуатация", которую использует Росатом, предусматривает полное сотрудничество в течение всего проекта, включая обмен персоналом. Эта модель позволяет России заключать выгодные контракты и укреплять свою позицию в других странах без ядерного потенциала, например, в Турции и Боливии.
Другие ядерные гиганты в лице США и Китая имеют потенциал для строительства атомных электростанций, но они ограничены в своих возможностях. Вашингтон в свою очередь пытается заставить акционеров банка пересмотреть свою позицию из-за опасений, что Россия и Китай будут доминировать в мировой промышленности, заключили в издании.
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