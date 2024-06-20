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Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам
Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам - 20.06.2024, ПРАЙМ
Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам
Индексация пенсий в следующем году будет проходить по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T22:03+0300
2024-06-20T22:49+0300
индексация пенсий
пенсионеры
работающие пенсионеры
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Индексация пенсий в следующем году будет проходить по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Индексация в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", - сказал Котяков журналистам.По его словам, для расчета размера прибавки в следующему году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года.Котяков добавил, что индексация будет проводиться два раза в год, начиная с 2025 года. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.
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индексация пенсий, пенсионеры, работающие пенсионеры
индексация пенсий, пенсионеры, работающие пенсионеры
22:03 20.06.2024 (обновлено: 22:49 20.06.2024)
 
Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам

Индексация пенсий пройдет одинаково для работающих и неработающих пенсионеров

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Индексация пенсий в следующем году будет проходить по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Индексация в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", - сказал Котяков журналистам.
По его словам, для расчета размера прибавки в следующему году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
18:50
Котяков добавил, что индексация будет проводиться два раза в год, начиная с 2025 года. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.
 
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