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Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам

Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам - 20.06.2024, ПРАЙМ

Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам

Индексация пенсий в следующем году будет проходить по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T22:03+0300

2024-06-20T22:03+0300

2024-06-20T22:49+0300

индексация пенсий

пенсионеры

работающие пенсионеры

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Индексация пенсий в следующем году будет проходить по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Индексация в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан, а включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить после завершения ими трудовой деятельности", - сказал Котяков журналистам.По его словам, для расчета размера прибавки в следующему году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016-2024 года.Котяков добавил, что индексация будет проводиться два раза в год, начиная с 2025 года. Он объяснил, что в этом году завершается переходный период, в течение которого пенсии индексировались ежегодно с 1 января на уровень фактической инфляции не менее чем на тысячу рублей.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.

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