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Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит" - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит"
Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит" - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит"
Хамство, которое на международной арене позволяют себе Соединенные Штаты, стратегически идет им только во вред. Такое мнение высказал президент России Владимир... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T19:20+0300
2024-06-20T19:45+0300
владимир путин
сша
джо байден
вьетнам
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Хамство, которое на международной арене позволяют себе Соединенные Штаты, стратегически идет им только во вред. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции во Вьетнаме. "Этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", - уверен Путин. В конце мая президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт, американский лидер назвал Путина "жестоким тираном".Путин отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Примечательно, что в феврале нынешнего года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для Российской федерации, чем Трамп, поскольку Байден "более опытный" и "прогнозируемый".
https://1prime.ru/20240525/bayden-848514255.html
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владимир путин, сша, джо байден, вьетнам
Владимир Путин, США, Джо Байден, ВЬЕТНАМ
19:20 20.06.2024 (обновлено: 19:45 20.06.2024)
 
Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит"

Путин: хамство США идет им в стратегическом плане во вред, этого не простят

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© POOL
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Хамство, которое на международной арене позволяют себе Соединенные Штаты, стратегически идет им только во вред. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции во Вьетнаме.
"Этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", - уверен Путин.
В конце мая президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт, американский лидер назвал Путина "жестоким тираном".
Путин отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Примечательно, что в феврале нынешнего года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для Российской федерации, чем Трамп, поскольку Байден "более опытный" и "прогнозируемый".
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Байден в очередной раз оскорбил Путина
25 мая, 23:31
 
Владимир ПутинСШАДжо БайденВЬЕТНАМ
 
 
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