https://1prime.ru/20240620/khamstvo-849360234.html

Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит"

Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит" - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин - о хамстве США: "Этого никто не простит"

Хамство, которое на международной арене позволяют себе Соединенные Штаты, стратегически идет им только во вред. Такое мнение высказал президент России Владимир... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T19:20+0300

2024-06-20T19:20+0300

2024-06-20T19:45+0300

владимир путин

сша

джо байден

вьетнам

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Хамство, которое на международной арене позволяют себе Соединенные Штаты, стратегически идет им только во вред. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции во Вьетнаме. "Этого снобизма никто не любит. И это никто никогда, даже в среднесрочной исторической перспективе, не простит", - уверен Путин. В конце мая президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт, американский лидер назвал Путина "жестоким тираном".Путин отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Примечательно, что в феврале нынешнего года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для Российской федерации, чем Трамп, поскольку Байден "более опытный" и "прогнозируемый".

https://1prime.ru/20240525/bayden-848514255.html

сша

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владимир путин, сша, джо байден, вьетнам