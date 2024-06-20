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В Россию привезли новый кроссовер Kia Seltos - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый кроссовер Kia Seltos
В Россию привезли новый кроссовер Kia Seltos - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый кроссовер Kia Seltos
В Россию привезли из Китая новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 миллиона рублей, передает издание "Автоновости дня". | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:28+0300
2024-06-20T13:28+0300
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авто
kia
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В Россию привезли из Китая новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 миллиона рублей, передает издание "Автоновости дня".Согласно изданию, в России новый кроссовер Kia Seltos 2023 года выпуска доступен в разных комплектациях. Так, частный продавец из Омска продает модель Seltos в комплектации Premium Edition за 2 690 000 рублей.В других городах России цена на эту модель также варьируется: в Санкт-Петербурге крупный дилер продает Deluxe Edition на девять тысяч рублей дороже, а в Москве цена составляет не менее 2 799 000 рублей.В этой комплектации автомобиль оснащен множеством полезных функций, включая мульти-руль, передние и задние парктроники для облегчения парковки, датчик давления в шинах, кнопку запуска двигателя и бесключевой доступ, большой дисплей и слот для беспроводной зарядки гаджетов в информационно-развлекательной системе, а также панорамную крышу и полностью светодиодную оптику. Салон кроссовера обтянут кожзаменителем.Kia Seltos доступен с двумя типами двигателей: 1,5-литровым и 2,0-литровым, оба с передним приводом и бесступенчатым вариатором, заключили в издании.
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россия, авто, kia
РОССИЯ, Авто, Kia
13:28 20.06.2024
 
В Россию привезли новый кроссовер Kia Seltos

"Автоновости дня": в России начались продажи нового Kia Seltos от 2,7 млн рублей

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота автосборочного предприятия "Автотор"
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В Россию привезли из Китая новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 миллиона рублей, передает издание "Автоновости дня".
Согласно изданию, в России новый кроссовер Kia Seltos 2023 года выпуска доступен в разных комплектациях. Так, частный продавец из Омска продает модель Seltos в комплектации Premium Edition за 2 690 000 рублей.
В других городах России цена на эту модель также варьируется: в Санкт-Петербурге крупный дилер продает Deluxe Edition на девять тысяч рублей дороже, а в Москве цена составляет не менее 2 799 000 рублей.
В этой комплектации автомобиль оснащен множеством полезных функций, включая мульти-руль, передние и задние парктроники для облегчения парковки, датчик давления в шинах, кнопку запуска двигателя и бесключевой доступ, большой дисплей и слот для беспроводной зарядки гаджетов в информационно-развлекательной системе, а также панорамную крышу и полностью светодиодную оптику. Салон кроссовера обтянут кожзаменителем.
Kia Seltos доступен с двумя типами двигателей: 1,5-литровым и 2,0-литровым, оба с передним приводом и бесступенчатым вариатором, заключили в издании.
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РОССИЯАвтоKia
 
 
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