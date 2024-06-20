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Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай
Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай
Россия за январь-май 2024 года поставила в Китай 46,694 миллиона тонн нефти на 27,795 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:54+0300
2024-06-20T09:54+0300
энергетика
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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия за январь-май 2024 года поставила в Китай 46,694 миллиона тонн нефти на 27,795 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР. Рост объема поставок за январь-май 2024 года составил 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 42,096 миллиона тонн нефти на 22,905 миллиарда долларов. В мае Китай закупил в России 8,91 миллиона тонн нефти на 5,502 миллиарда долларов. На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам первых пяти месяцев года расположилась Саудовская Аравия – 33,559 миллиона тонн на 21,146 миллиарда долларов, на третьем - Ирак (26,23 миллиона тонн на 15,62 миллиарда долларов). Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости в мае говорил, что Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики. А глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй на минувшей неделе заявлял агентству, что спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться. Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.
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россия, китай, нефть
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Нефть
09:54 20.06.2024
 
Россия сохранила лидерство по поставкам нефти в Китай

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в КНР, нарастив поставки на 10,9%

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Россия за январь-май 2024 года поставила в Китай 46,694 миллиона тонн нефти на 27,795 миллиарда долларов, сохранив лидерство среди других стран, следует из данных, опубликованных в четверг главным таможенным управлением КНР.
Рост объема поставок за январь-май 2024 года составил 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 42,096 миллиона тонн нефти на 22,905 миллиарда долларов.
В мае Китай закупил в России 8,91 миллиона тонн нефти на 5,502 миллиарда долларов.
На втором месте по поставкам нефти в Китай по итогам первых пяти месяцев года расположилась Саудовская Аравия – 33,559 миллиона тонн на 21,146 миллиарда долларов, на третьем - Ирак (26,23 миллиона тонн на 15,62 миллиарда долларов).
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости в мае говорил, что Китай и Россия будут развивать торговлю сырой нефтью и другими энергоресурсами, Пекин выступает против санкций третьих стран в сфере энергетики. А глава Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом (CODA) Хэ Чжэньвэй на минувшей неделе заявлял агентству, что спрос в Китае на российские энергоносители может лишь увеличиться.
Россия уже много лет подряд является крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙНефть
 
 
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