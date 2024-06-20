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Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью

Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью - 20.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью

Доступ в европейские порты для танкеров с российской нефтью будет закрыт, написала в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:18+0300

2024-06-20T17:18+0300

2024-06-20T17:23+0300

энергетика

нефть

танкер

россия

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санкции против рф

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Доступ в европейские порты для танкеров с российской нефтью будет закрыт, написала в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот."Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" лишится доступа к европейским портам и услугам", - отметила она.По словам нидерландского министра, страна "решительно выступала" за включение этих мер в новые ограничения.Постоянные представители ЕС в четверг, 20 июня, согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. 24 июня ограничения планируется утвердить на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам, в этот же день они вступят в силу.

https://1prime.ru/20240610/oil-849032976.html

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нефть, танкер, россия, ес, санкции против рф