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Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью
Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью - 20.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью
Доступ в европейские порты для танкеров с российской нефтью будет закрыт, написала в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:18+0300
2024-06-20T17:18+0300
2024-06-20T17:23+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Доступ в европейские порты для танкеров с российской нефтью будет закрыт, написала в социальной сети Х министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот."Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" лишится доступа к европейским портам и услугам", - отметила она.По словам нидерландского министра, страна "решительно выступала" за включение этих мер в новые ограничения.Постоянные представители ЕС в четверг, 20 июня, согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. 24 июня ограничения планируется утвердить на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам, в этот же день они вступят в силу.
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нефть, танкер, россия, ес, санкции против рф
Энергетика, Нефть, танкер, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
Евросоюз намерен закрыть свои порты для танкеров c российской нефтью
Глава МИД Нидерландов: новые санкции закроют порты ЕС для танкеров c российской нефтью
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
Доступ в европейские порты для танкеров с российской нефтью будет закрыт, написала в социальной сети Х
министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот.
"Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" лишится доступа к европейским портам и услугам", - отметила она.
По словам нидерландского министра, страна "решительно выступала" за включение этих мер в новые ограничения.
Постоянные представители ЕС в четверг, 20 июня, согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. 24 июня ограничения планируется утвердить на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам, в этот же день они вступят в силу.
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