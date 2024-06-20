https://1prime.ru/20240620/neftedollar-849338780.html

Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена

Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена - 20.06.2024, ПРАЙМ

Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена

Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение, обязывавшее Эр-Рияд продавать нефть только за доллары, означает окончание 50-летней эпохи нефтедоллара. А с ней... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:52+0300

2024-06-20T11:52+0300

2024-06-20T12:06+0300

экономика

сша

нефть

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение, обязывавшее Эр-Рияд продавать нефть только за доллары, означает окончание 50-летней эпохи нефтедоллара. А с ней заканчивается и эпоха господства США. При этом альтернативная валюта уже найдена - место нефтедоллара займет китайский юань, утверждает в материале для The Federalist Дэниел Тернер, исполнительный директор национальной некоммерческой организации Power The Future.Как отмечается в статье, истечение срока соглашения, которое последние полвека обязывало Саудовскую Аравию торговать нефтью только за доллары, - первая среди главных новостей."Это конец США как единственной мировой сверхдержавы. Однако об этом не упоминается даже походя, - сетует автор. - …Нефтедоллар служил стабилизирующей валютой, поскольку всему миру нужна нефть. Всем странам приходилось переводить свою валюту в доллары, и так мы получили де-факто мировую валюту. Но теперь все исчезло".По словам Тернера, теперь Саудовская Аравия будет торговать нефтью в собственной валюте, соответственно, крупнейшие импортеры "черного золота" - в первую очередь Индия и Китай - переводят свои нацвалюты в саудовские риалы, по сути, оставляя США вне игры."Этот фиаско", - констатирует автор и тут же добавляет, что замена нефтедоллару в роли глобальной сырьевой валюты уже найдена. По его мнению, "скорее всего, это будет китайский юань". Ведь администрация президента США Джо Байдена подсела, по выражению Тернера, на "позеленение" – на замену нефтедобычи "зеленой энергетикой". А это существенно укрепляет позиции Китая и, собственно, юаня, потому что именно Китаю Соединенные Штаты платят триллионы долларов за ветрогенераторы и солнечные батареи. Так что Тернер уверен, что очень скоро настанет тот момент, когда Поднебесная потребует, чтобы США для дальнейших закупок переводили доллары в юани.

https://1prime.ru/20240613/neftedollar-849133934.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нефть, доллар