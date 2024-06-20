https://1prime.ru/20240620/neftedollar-849338780.html
Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена
Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена - 20.06.2024, ПРАЙМ
Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена
Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение, обязывавшее Эр-Рияд продавать нефть только за доллары, означает окончание 50-летней эпохи нефтедоллара. А с ней... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:52+0300
2024-06-20T11:52+0300
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение, обязывавшее Эр-Рияд продавать нефть только за доллары, означает окончание 50-летней эпохи нефтедоллара. А с ней заканчивается и эпоха господства США. При этом альтернативная валюта уже найдена - место нефтедоллара займет китайский юань, утверждает в материале для The Federalist Дэниел Тернер, исполнительный директор национальной некоммерческой организации Power The Future.Как отмечается в статье, истечение срока соглашения, которое последние полвека обязывало Саудовскую Аравию торговать нефтью только за доллары, - первая среди главных новостей."Это конец США как единственной мировой сверхдержавы. Однако об этом не упоминается даже походя, - сетует автор. - …Нефтедоллар служил стабилизирующей валютой, поскольку всему миру нужна нефть. Всем странам приходилось переводить свою валюту в доллары, и так мы получили де-факто мировую валюту. Но теперь все исчезло".По словам Тернера, теперь Саудовская Аравия будет торговать нефтью в собственной валюте, соответственно, крупнейшие импортеры "черного золота" - в первую очередь Индия и Китай - переводят свои нацвалюты в саудовские риалы, по сути, оставляя США вне игры."Этот фиаско", - констатирует автор и тут же добавляет, что замена нефтедоллару в роли глобальной сырьевой валюты уже найдена. По его мнению, "скорее всего, это будет китайский юань". Ведь администрация президента США Джо Байдена подсела, по выражению Тернера, на "позеленение" – на замену нефтедобычи "зеленой энергетикой". А это существенно укрепляет позиции Китая и, собственно, юаня, потому что именно Китаю Соединенные Штаты платят триллионы долларов за ветрогенераторы и солнечные батареи. Так что Тернер уверен, что очень скоро настанет тот момент, когда Поднебесная потребует, чтобы США для дальнейших закупок переводили доллары в юани.
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сша, нефть, доллар
Экономика, США, Нефть, доллар
Нефтедоллар канул в Лету. Замена ему уже найдена
The Federalist: крах нефтедоллара подорвал мировое господство Америки
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ.
Отказ Саудовской Аравии продлевать соглашение, обязывавшее Эр-Рияд продавать нефть только за доллары, означает окончание 50-летней эпохи нефтедоллара. А с ней заканчивается и эпоха господства США. При этом альтернативная валюта уже найдена - место нефтедоллара займет китайский юань, утверждает в материале для The Federalist
Дэниел Тернер, исполнительный директор национальной некоммерческой организации Power The Future.
Как отмечается в статье, истечение срока соглашения, которое последние полвека обязывало Саудовскую Аравию торговать нефтью только за доллары, - первая среди главных новостей.
"Это конец США как единственной мировой сверхдержавы. Однако об этом не упоминается даже походя, - сетует автор. - …Нефтедоллар служил стабилизирующей валютой, поскольку всему миру нужна нефть. Всем странам приходилось переводить свою валюту в доллары, и так мы получили де-факто мировую валюту. Но теперь все исчезло".
По словам Тернера, теперь Саудовская Аравия будет торговать нефтью в собственной валюте, соответственно, крупнейшие импортеры "черного золота" - в первую очередь Индия и Китай - переводят свои нацвалюты в саудовские риалы, по сути, оставляя США вне игры.
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"Этот фиаско", - констатирует автор и тут же добавляет, что замена нефтедоллару в роли глобальной сырьевой валюты уже найдена. По его мнению, "скорее всего, это будет китайский юань". Ведь администрация президента США Джо Байдена подсела, по выражению Тернера, на "позеленение" – на замену нефтедобычи "зеленой энергетикой". А это существенно укрепляет позиции Китая и, собственно, юаня, потому что именно Китаю Соединенные Штаты платят триллионы долларов за ветрогенераторы и солнечные батареи. Так что Тернер уверен, что очень скоро настанет тот момент, когда Поднебесная потребует, чтобы США для дальнейших закупок переводили доллары в юани.