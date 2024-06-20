Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240620/oskorblenie-849325957.html
Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети
Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети - 20.06.2024, ПРАЙМ
Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети
Против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства из-за его оскорбительных... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T08:03+0300
2024-06-20T09:46+0300
происшествия
днр
ск рф
уголовное дело
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства из-за его оскорбительных комментариев в социальной сети, передает пресс-служба СУСК РФ по ДНР. Как указывается в сообщении, житель Горловки "подозревается в совершении преступления… "возбуждение ненависти или вражды, совершенные публично". По данным следствия, с февраля по март подозреваемый житель Горловки публиковал в соцсети комментарии, "содержащих признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам". В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, предусматривается, что будет проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. "Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СУСК РФ по ДНР.
https://1prime.ru/20240619/vzyatka-849323398.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6c58dd6ac9ba4a8a6a8d174ef403240a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
днр, ск рф, уголовное дело
Происшествия, ДНР, СК РФ, уголовное дело
08:03 20.06.2024 (обновлено: 09:46 20.06.2024)
 
Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети

СУСК РФ: против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники.
Наручники.
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства из-за его оскорбительных комментариев в социальной сети, передает пресс-служба СУСК РФ по ДНР.
Как указывается в сообщении, житель Горловки "подозревается в совершении преступления… "возбуждение ненависти или вражды, совершенные публично".
По данным следствия, с февраля по март подозреваемый житель Горловки публиковал в соцсети комментарии, "содержащих признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам".
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, предусматривается, что будет проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза.
%Коррупция - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ
Вчера, 23:12
"Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СУСК РФ по ДНР.
 
ПроисшествияДНРСК РФуголовное дело
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала