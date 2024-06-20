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Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети

Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети - 20.06.2024, ПРАЙМ

Против жителя ДНР завели дело за оскорбления в соцсети

Против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства из-за его оскорбительных... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T08:03+0300

2024-06-20T08:03+0300

2024-06-20T09:46+0300

происшествия

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уголовное дело

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства из-за его оскорбительных комментариев в социальной сети, передает пресс-служба СУСК РФ по ДНР. Как указывается в сообщении, житель Горловки "подозревается в совершении преступления… "возбуждение ненависти или вражды, совершенные публично". По данным следствия, с февраля по март подозреваемый житель Горловки публиковал в соцсети комментарии, "содержащих признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам". В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, предусматривается, что будет проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза. "Фигурант задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СУСК РФ по ДНР.

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днр, ск рф, уголовное дело