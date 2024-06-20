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За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ
За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ - 20.06.2024, ПРАЙМ
За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ
Количество умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило одну тысячу человек, сообщило AFP со ссылкой на данные собственных подсчетов. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:41+0300
2024-06-20T12:41+0300
2024-06-20T12:46+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Количество умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило одну тысячу человек, сообщило AFP со ссылкой на данные собственных подсчетов. "Число умерших во время хаджа в этом году превысило одну тысячу", — сказано в сообщении. AFP отметило, что более половины из указанного числа людей — незарегистрированные паломники. Ранее в среду AFP передавало, что в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников. Власти страны пока не подтвердили данную информацию. Минздрав королевства сообщал в воскресенье — основной день хаджа, — что 2764 пилигрима обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей. В генконсульстве РФ в Джидде РИА Новости сообщили, что в хадже в этом году умерли четыре российских паломника, смерть наступила по естественным причинам. Позднее источник в хадж-миссии России заявил РИА Новости, что число умерших россиян достигло пяти.
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саудовская аравия, погибшие
Происшествия, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, погибшие
За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ
AFP: число умерших во время хаджа в Мекку превысило одну тысячу человек
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Количество умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило одну тысячу человек, сообщило AFP со ссылкой на данные собственных подсчетов.
"Число умерших во время хаджа в этом году превысило одну тысячу", — сказано в сообщении.
AFP отметило, что более половины из указанного числа людей — незарегистрированные паломники.
Ранее в среду AFP передавало, что в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников. Власти страны пока не подтвердили данную информацию. Минздрав королевства сообщал в воскресенье — основной день хаджа, — что 2764 пилигрима обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей.
В генконсульстве РФ в Джидде РИА Новости сообщили, что в хадже в этом году умерли четыре российских паломника, смерть наступила по естественным причинам. Позднее источник в хадж-миссии России заявил РИА Новости, что число умерших россиян достигло пяти.
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