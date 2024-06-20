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За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ

За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ - 20.06.2024, ПРАЙМ

За время хаджа умерло уже более тысячи паломников, сообщили СМИ

Количество умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило одну тысячу человек, сообщило AFP со ссылкой на данные собственных подсчетов. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T12:41+0300

2024-06-20T12:41+0300

2024-06-20T12:46+0300

происшествия

саудовская аравия

погибшие

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Количество умерших во время паломничества в Саудовской Аравии превысило одну тысячу человек, сообщило AFP со ссылкой на данные собственных подсчетов. "Число умерших во время хаджа в этом году превысило одну тысячу", — сказано в сообщении. AFP отметило, что более половины из указанного числа людей — незарегистрированные паломники. Ранее в среду AFP передавало, что в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жаркой погоды умерли не менее 550 паломников. Власти страны пока не подтвердили данную информацию. Минздрав королевства сообщал в воскресенье — основной день хаджа, — что 2764 пилигрима обратились за медицинской помощью в связи с тепловыми ударами из-за несоблюдения рекомендаций властей. В генконсульстве РФ в Джидде РИА Новости сообщили, что в хадже в этом году умерли четыре российских паломника, смерть наступила по естественным причинам. Позднее источник в хадж-миссии России заявил РИА Новости, что число умерших россиян достигло пяти.

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саудовская аравия

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саудовская аравия, погибшие